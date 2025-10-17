Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 17 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 17 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 2316
Posición 2. 1896
Posición 3. 7915
Posición 4. 3469
Posición 5. 1630
Posición 6. 6151
Posición 7. 4971
Posición 8. 2241
Posición 9. 6595
Posición 10. 7143
Posición 11. 0127
Posición 12. 5831
Posición 13. 1081
Posición 14. 3411
Posición 15. 0714
Posición 16. 2066
Posición 17. 9134
Posición 18. 5194
Posición 19. 1963
Posición 20. 3763