La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 17 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 2316

Posición 2. 1896

Posición 3. 7915

Posición 4. 3469

Posición 5. 1630

Posición 6. 6151

Posición 7. 4971

Posición 8. 2241

Posición 9. 6595

Posición 10. 7143

Posición 11. 0127

Posición 12. 5831

Posición 13. 1081

Posición 14. 3411

Posición 15. 0714

Posición 16. 2066

Posición 17. 9134

Posición 18. 5194

Posición 19. 1963

Posición 20. 3763

