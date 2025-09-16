La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3032

Posición 2. 9090

Posición 3. 6088

Posición 4. 7176

Posición 5. 6563

Posición 6. 1313

Posición 7. 1824

Posición 8. 0218

Posición 9. 6142

Posición 10. 5932

Posición 11. 6531

Posición 12. 2768

Posición 13. 4820

Posición 14. 6879

Posición 15. 3309

Posición 16. 1826

Posición 17. 7013

Posición 18. 6483

Posición 19. 2835

Posición 20. 7003

