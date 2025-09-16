Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 16 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3032
Posición 2. 9090
Posición 3. 6088
Posición 4. 7176
Posición 5. 6563
Posición 6. 1313
Posición 7. 1824
Posición 8. 0218
Posición 9. 6142
Posición 10. 5932
Posición 11. 6531
Posición 12. 2768
Posición 13. 4820
Posición 14. 6879
Posición 15. 3309
Posición 16. 1826
Posición 17. 7013
Posición 18. 6483
Posición 19. 2835
Posición 20. 7003