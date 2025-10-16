Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 16 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 4835
Posición 2. 9620
Posición 3. 7146
Posición 4. 7034
Posición 5. 4050
Posición 6. 1692
Posición 7. 9333
Posición 8. 8971
Posición 9. 9786
Posición 10. 5272
Posición 11. 1508
Posición 12. 4044
Posición 13. 7926
Posición 14. 8408
Posición 15. 8666
Posición 16. 5752
Posición 17. 1863
Posición 18. 4229
Posición 19. 6908
Posición 20. 7203