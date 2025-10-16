La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 4835

Posición 2. 9620

Posición 3. 7146

Posición 4. 7034

Posición 5. 4050

Posición 6. 1692

Posición 7. 9333

Posición 8. 8971

Posición 9. 9786

Posición 10. 5272

Posición 11. 1508

Posición 12. 4044

Posición 13. 7926

Posición 14. 8408

Posición 15. 8666

Posición 16. 5752

Posición 17. 1863

Posición 18. 4229

Posición 19. 6908

Posición 20. 7203

