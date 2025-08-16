La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 7962

Posición 2. 1828

Posición 3. 2886

Posición 4. 3990

Posición 5. 2930

Posición 6. 3641

Posición 7. 8334

Posición 8. 4677

Posición 9. 0058

Posición 10. 4672

Posición 11. 6175

Posición 12. 7273

Posición 13. 0971

Posición 14. 8032

Posición 15. 8095

Posición 16. 0579

Posición 17. 1103

Posición 18. 7003

Posición 19. 1556

Posición 20. 5010

