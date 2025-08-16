Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 16 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 16 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 7962
Posición 2. 1828
Posición 3. 2886
Posición 4. 3990
Posición 5. 2930
Posición 6. 3641
Posición 7. 8334
Posición 8. 4677
Posición 9. 0058
Posición 10. 4672
Posición 11. 6175
Posición 12. 7273
Posición 13. 0971
Posición 14. 8032
Posición 15. 8095
Posición 16. 0579
Posición 17. 1103
Posición 18. 7003
Posición 19. 1556
Posición 20. 5010