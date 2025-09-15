Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 15 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 15 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2609
Posición 2. 7127
Posición 3. 5577
Posición 4. 5299
Posición 5. 4186
Posición 6. 1002
Posición 7. 3234
Posición 8. 8685
Posición 9. 7076
Posición 10. 8351
Posición 11. 5777
Posición 12. 5551
Posición 13. 6994
Posición 14. 6731
Posición 15. 8795
Posición 16. 6059
Posición 17. 3775
Posición 18. 9435
Posición 19. 5275
Posición 20. 2878
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 3129
Posición 2. 4716
Posición 3. 8973
Posición 4. 0529
Posición 5. 9157
Posición 6. 3055
Posición 7. 1209
Posición 8. 0841
Posición 9. 9233
Posición 10. 8409
Posición 11. 3479
Posición 12. 3987
Posición 13. 2030
Posición 14. 8650
Posición 15. 7983
Posición 16. 0225
Posición 17. 8657
Posición 18. 4135
Posición 19. 9256
Posición 20. 0596
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 9009
Posición 2. 4058
Posición 3. 6336
Posición 4. 6367
Posición 5. 6237
Posición 6. 8154
Posición 7. 8848
Posición 8. 0898
Posición 9. 6104
Posición 10. 1910
Posición 11. 1774
Posición 12. 1412
Posición 13. 9379
Posición 14. 2379
Posición 15. 7717
Posición 16. 8098
Posición 17. 3770
Posición 18. 3548
Posición 19. 5052
Posición 20. 5458