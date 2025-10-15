La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 15 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1186

Posición 2. 4736

Posición 3. 0681

Posición 4. 2039

Posición 5. 0479

Posición 6. 8992

Posición 7. 1373

Posición 8. 7324

Posición 9. 4741

Posición 10. 6907

Posición 11. 4036

Posición 12. 7240

Posición 13. 2908

Posición 14. 3947

Posición 15. 1639

Posición 16. 0201

Posición 17. 6943

Posición 18. 1052

Posición 19. 4795

Posición 20. 8724

