Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 15 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 15 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1186
Posición 2. 4736
Posición 3. 0681
Posición 4. 2039
Posición 5. 0479
Posición 6. 8992
Posición 7. 1373
Posición 8. 7324
Posición 9. 4741
Posición 10. 6907
Posición 11. 4036
Posición 12. 7240
Posición 13. 2908
Posición 14. 3947
Posición 15. 1639
Posición 16. 0201
Posición 17. 6943
Posición 18. 1052
Posición 19. 4795
Posición 20. 8724