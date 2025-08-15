Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 15 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 15 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3027
Posición 2. 6694
Posición 3. 0546
Posición 4. 2486
Posición 5. 7259
Posición 6. 9585
Posición 7. 7096
Posición 8. 0390
Posición 9. 4708
Posición 10. 5065
Posición 11. 5520
Posición 12. 8952
Posición 13. 2138
Posición 14. 3384
Posición 15. 8285
Posición 16. 6167
Posición 17. 0110
Posición 18. 5078
Posición 19. 3363
Posición 20. 8186