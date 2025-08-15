La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 15 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3027

Posición 2. 6694

Posición 3. 0546

Posición 4. 2486

Posición 5. 7259

Posición 6. 9585

Posición 7. 7096

Posición 8. 0390

Posición 9. 4708

Posición 10. 5065

Posición 11. 5520

Posición 12. 8952

Posición 13. 2138

Posición 14. 3384

Posición 15. 8285

Posición 16. 6167

Posición 17. 0110

Posición 18. 5078

Posición 19. 3363

Posición 20. 8186

