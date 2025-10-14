La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 14 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 2955

Posición 2. 8768

Posición 3. 3443

Posición 4. 6809

Posición 5. 3649

Posición 6. 0501

Posición 7. 1644

Posición 8. 7487

Posición 9. 9894

Posición 10. 3636

Posición 11. 8855

Posición 12. 5716

Posición 13. 9328

Posición 14. 6098

Posición 15. 2778

Posición 16. 8630

Posición 17. 0795

Posición 18. 1093

Posición 19. 0049

Posición 20. 3333

