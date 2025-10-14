Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 14 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 14 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 2955
Posición 2. 8768
Posición 3. 3443
Posición 4. 6809
Posición 5. 3649
Posición 6. 0501
Posición 7. 1644
Posición 8. 7487
Posición 9. 9894
Posición 10. 3636
Posición 11. 8855
Posición 12. 5716
Posición 13. 9328
Posición 14. 6098
Posición 15. 2778
Posición 16. 8630
Posición 17. 0795
Posición 18. 1093
Posición 19. 0049
Posición 20. 3333