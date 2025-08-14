Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 14 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 14 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5894
Posición 2. 9227
Posición 3. 4287
Posición 4. 5676
Posición 5. 1195
Posición 6. 5433
Posición 7. 1770
Posición 8. 6578
Posición 9. 6698
Posición 10. 3867
Posición 11. 7137
Posición 12. 9385
Posición 13. 1548
Posición 14. 8204
Posición 15. 6002
Posición 16. 2394
Posición 17. 3786
Posición 18. 9538
Posición 19. 6852
Posición 20. 2958