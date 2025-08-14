La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 14 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 5894

Posición 2. 9227

Posición 3. 4287

Posición 4. 5676

Posición 5. 1195

Posición 6. 5433

Posición 7. 1770

Posición 8. 6578

Posición 9. 6698

Posición 10. 3867

Posición 11. 7137

Posición 12. 9385

Posición 13. 1548

Posición 14. 8204

Posición 15. 6002

Posición 16. 2394

Posición 17. 3786

Posición 18. 9538

Posición 19. 6852

Posición 20. 2958

