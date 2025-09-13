La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0384

Posición 2. 7478

Posición 3. 3676

Posición 4. 0722

Posición 5. 8463

Posición 6. 5743

Posición 7. 7368

Posición 8. 6841

Posición 9. 3089

Posición 10. 0321

Posición 11. 6997

Posición 12. 0395

Posición 13. 9886

Posición 14. 6619

Posición 15. 5957

Posición 16. 2296

Posición 17. 1621

Posición 18. 6261

Posición 19. 2862

Posición 20. 6256



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 5861

Posición 2. 2941

Posición 3. 4303

Posición 4. 6966

Posición 5. 8194

Posición 6. 4773

Posición 7. 1159

Posición 8. 4749

Posición 9. 4873

Posición 10. 5352

Posición 11. 5534

Posición 12. 8682

Posición 13. 7901

Posición 14. 3353

Posición 15. 1903

Posición 16. 0856

Posición 17. 4283

Posición 18. 6776

Posición 19. 8192

Posición 20. 3415

