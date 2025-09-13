Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 13 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0384
Posición 2. 7478
Posición 3. 3676
Posición 4. 0722
Posición 5. 8463
Posición 6. 5743
Posición 7. 7368
Posición 8. 6841
Posición 9. 3089
Posición 10. 0321
Posición 11. 6997
Posición 12. 0395
Posición 13. 9886
Posición 14. 6619
Posición 15. 5957
Posición 16. 2296
Posición 17. 1621
Posición 18. 6261
Posición 19. 2862
Posición 20. 6256
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 5861
Posición 2. 2941
Posición 3. 4303
Posición 4. 6966
Posición 5. 8194
Posición 6. 4773
Posición 7. 1159
Posición 8. 4749
Posición 9. 4873
Posición 10. 5352
Posición 11. 5534
Posición 12. 8682
Posición 13. 7901
Posición 14. 3353
Posición 15. 1903
Posición 16. 0856
Posición 17. 4283
Posición 18. 6776
Posición 19. 8192
Posición 20. 3415