La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8680

Posición 2. 3758

Posición 3. 4775

Posición 4. 2551

Posición 5. 0122

Posición 6. 9837

Posición 7. 1253

Posición 8. 8548

Posición 9. 4113

Posición 10. 3077

Posición 11. 8512

Posición 12. 8354

Posición 13. 0210

Posición 14. 2187

Posición 15. 4268

Posición 16. 0574

Posición 17. 4223

Posición 18. 4906

Posición 19. 6438

Posición 20. 1752

