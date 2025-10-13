Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 13 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8680
Posición 2. 3758
Posición 3. 4775
Posición 4. 2551
Posición 5. 0122
Posición 6. 9837
Posición 7. 1253
Posición 8. 8548
Posición 9. 4113
Posición 10. 3077
Posición 11. 8512
Posición 12. 8354
Posición 13. 0210
Posición 14. 2187
Posición 15. 4268
Posición 16. 0574
Posición 17. 4223
Posición 18. 4906
Posición 19. 6438
Posición 20. 1752