La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1639

Posición 2. 8647

Posición 3. 8183

Posición 4. 3459

Posición 5. 0298

Posición 6. 2829

Posición 7. 4727

Posición 8. 4282

Posición 9. 5081

Posición 10. 8869

Posición 11. 7812

Posición 12. 4514

Posición 13. 4828

Posición 14. 0306

Posición 15. 7111

Posición 16. 6119

Posición 17. 6653

Posición 18. 2430

Posición 19. 7575

Posición 20. 8941

