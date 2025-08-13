Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 13 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 13 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1639
Posición 2. 8647
Posición 3. 8183
Posición 4. 3459
Posición 5. 0298
Posición 6. 2829
Posición 7. 4727
Posición 8. 4282
Posición 9. 5081
Posición 10. 8869
Posición 11. 7812
Posición 12. 4514
Posición 13. 4828
Posición 14. 0306
Posición 15. 7111
Posición 16. 6119
Posición 17. 6653
Posición 18. 2430
Posición 19. 7575
Posición 20. 8941