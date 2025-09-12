La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 12 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 8517

Posición 2. 1568

Posición 3. 8404

Posición 4. 4556

Posición 5. 5236

Posición 6. 2922

Posición 7. 6564

Posición 8. 1504

Posición 9. 3442

Posición 10. 2476

Posición 11. 4089

Posición 12. 8188

Posición 13. 5221

Posición 14. 6308

Posición 15. 5396

Posición 16. 7969

Posición 17. 7615

Posición 18. 6559

Posición 19. 8472

Posición 20. 1602



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 4423

Posición 2. 8711

Posición 3. 4733

Posición 4. 4308

Posición 5. 2706

Posición 6. 9858

Posición 7. 3647

Posición 8. 4888

Posición 9. 5014

Posición 10. 7948

Posición 11. 4215

Posición 12. 5352

Posición 13. 7173

Posición 14. 1793

Posición 15. 0123

Posición 16. 7328

Posición 17. 7574

Posición 18. 2169

Posición 19. 1633

Posición 20. 1935



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 6281

Posición 2. 5273

Posición 3. 5448

Posición 4. 0895

Posición 5. 7966

Posición 6. 4174

Posición 7. 8130

Posición 8. 5774

Posición 9. 5112

Posición 10. 8519

Posición 11. 1734

Posición 12. 0028

Posición 13. 2851

Posición 14. 4451

Posición 15. 7672

Posición 16. 5097

Posición 17. 5069

Posición 18. 2914

Posición 19. 6522

Posición 20. 4820



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 1439

Posición 2. 6544

Posición 3. 0758

Posición 4. 4708

Posición 5. 5848

Posición 6. 9328

Posición 7. 3043

Posición 8. 6604

Posición 9. 7308

Posición 10. 4094

Posición 11. 8320

Posición 12. 2783

Posición 13. 6797

Posición 14. 9158

Posición 15. 9607

Posición 16. 8106

Posición 17. 6036

Posición 18. 8748

Posición 19. 5450

Posición 20. 4088

