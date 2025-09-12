Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 12 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 12 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 8517
Posición 2. 1568
Posición 3. 8404
Posición 4. 4556
Posición 5. 5236
Posición 6. 2922
Posición 7. 6564
Posición 8. 1504
Posición 9. 3442
Posición 10. 2476
Posición 11. 4089
Posición 12. 8188
Posición 13. 5221
Posición 14. 6308
Posición 15. 5396
Posición 16. 7969
Posición 17. 7615
Posición 18. 6559
Posición 19. 8472
Posición 20. 1602
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 4423
Posición 2. 8711
Posición 3. 4733
Posición 4. 4308
Posición 5. 2706
Posición 6. 9858
Posición 7. 3647
Posición 8. 4888
Posición 9. 5014
Posición 10. 7948
Posición 11. 4215
Posición 12. 5352
Posición 13. 7173
Posición 14. 1793
Posición 15. 0123
Posición 16. 7328
Posición 17. 7574
Posición 18. 2169
Posición 19. 1633
Posición 20. 1935
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 6281
Posición 2. 5273
Posición 3. 5448
Posición 4. 0895
Posición 5. 7966
Posición 6. 4174
Posición 7. 8130
Posición 8. 5774
Posición 9. 5112
Posición 10. 8519
Posición 11. 1734
Posición 12. 0028
Posición 13. 2851
Posición 14. 4451
Posición 15. 7672
Posición 16. 5097
Posición 17. 5069
Posición 18. 2914
Posición 19. 6522
Posición 20. 4820
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 1439
Posición 2. 6544
Posición 3. 0758
Posición 4. 4708
Posición 5. 5848
Posición 6. 9328
Posición 7. 3043
Posición 8. 6604
Posición 9. 7308
Posición 10. 4094
Posición 11. 8320
Posición 12. 2783
Posición 13. 6797
Posición 14. 9158
Posición 15. 9607
Posición 16. 8106
Posición 17. 6036
Posición 18. 8748
Posición 19. 5450
Posición 20. 4088