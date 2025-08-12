Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 12 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 12 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 6742
Posición 2. 7763
Posición 3. 0236
Posición 4. 8336
Posición 5. 1905
Posición 6. 2332
Posición 7. 9946
Posición 8. 6768
Posición 9. 3397
Posición 10. 0692
Posición 11. 9190
Posición 12. 4041
Posición 13. 1778
Posición 14. 9757
Posición 15. 3698
Posición 16. 2076
Posición 17. 5128
Posición 18. 9091
Posición 19. 4734
Posición 20. 0395
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 3201
Posición 2. 9988
Posición 3. 1676
Posición 4. 7447
Posición 5. 5867
Posición 6. 9436
Posición 7. 1585
Posición 8. 6037
Posición 9. 5096
Posición 10. 3261
Posición 11. 4559
Posición 12. 0762
Posición 13. 4743
Posición 14. 5969
Posición 15. 5889
Posición 16. 7324
Posición 17. 5213
Posición 18. 5405
Posición 19. 8173
Posición 20. 7444