Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 11 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 3989
Posición 2. 7177
Posición 3. 3515
Posición 4. 5342
Posición 5. 4813
Posición 6. 5520
Posición 7. 9658
Posición 8. 7876
Posición 9. 0614
Posición 10. 8746
Posición 11. 5448
Posición 12. 9207
Posición 13. 4423
Posición 14. 8140
Posición 15. 7963
Posición 16. 6491
Posición 17. 4616
Posición 18. 0819
Posición 19. 7229
Posición 20. 1818
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 3867
Posición 2. 7752
Posición 3. 8486
Posición 4. 7822
Posición 5. 2994
Posición 6. 7078
Posición 7. 7556
Posición 8. 1543
Posición 9. 8195
Posición 10. 5628
Posición 11. 4285
Posición 12. 9618
Posición 13. 9599
Posición 14. 6440
Posición 15. 7064
Posición 16. 2651
Posición 17. 4944
Posición 18. 3518
Posición 19. 7727
Posición 20. 7263
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 1508
Posición 2. 8888
Posición 3. 0490
Posición 4. 9139
Posición 5. 7336
Posición 6. 0373
Posición 7. 1112
Posición 8. 7249
Posición 9. 2119
Posición 10. 0994
Posición 11. 8011
Posición 12. 4680
Posición 13. 6522
Posición 14. 1519
Posición 15. 5133
Posición 16. 1257
Posición 17. 9884
Posición 18. 3567
Posición 19. 3513
Posición 20. 0259