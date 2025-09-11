La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 3989

Posición 2. 7177

Posición 3. 3515

Posición 4. 5342

Posición 5. 4813

Posición 6. 5520

Posición 7. 9658

Posición 8. 7876

Posición 9. 0614

Posición 10. 8746

Posición 11. 5448

Posición 12. 9207

Posición 13. 4423

Posición 14. 8140

Posición 15. 7963

Posición 16. 6491

Posición 17. 4616

Posición 18. 0819

Posición 19. 7229

Posición 20. 1818



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 3867

Posición 2. 7752

Posición 3. 8486

Posición 4. 7822

Posición 5. 2994

Posición 6. 7078

Posición 7. 7556

Posición 8. 1543

Posición 9. 8195

Posición 10. 5628

Posición 11. 4285

Posición 12. 9618

Posición 13. 9599

Posición 14. 6440

Posición 15. 7064

Posición 16. 2651

Posición 17. 4944

Posición 18. 3518

Posición 19. 7727

Posición 20. 7263



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 1508

Posición 2. 8888

Posición 3. 0490

Posición 4. 9139

Posición 5. 7336

Posición 6. 0373

Posición 7. 1112

Posición 8. 7249

Posición 9. 2119

Posición 10. 0994

Posición 11. 8011

Posición 12. 4680

Posición 13. 6522

Posición 14. 1519

Posición 15. 5133

Posición 16. 1257

Posición 17. 9884

Posición 18. 3567

Posición 19. 3513

Posición 20. 0259

