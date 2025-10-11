La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 7484

Posición 2. 9819

Posición 3. 8988

Posición 4. 0115

Posición 5. 3069

Posición 6. 0357

Posición 7. 8830

Posición 8. 5068

Posición 9. 8919

Posición 10. 7542

Posición 11. 2395

Posición 12. 3856

Posición 13. 6012

Posición 14. 8234

Posición 15. 9273

Posición 16. 4389

Posición 17. 0417

Posición 18. 1335

Posición 19. 7555

Posición 20. 5646

