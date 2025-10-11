Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 11 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 7484
Posición 2. 9819
Posición 3. 8988
Posición 4. 0115
Posición 5. 3069
Posición 6. 0357
Posición 7. 8830
Posición 8. 5068
Posición 9. 8919
Posición 10. 7542
Posición 11. 2395
Posición 12. 3856
Posición 13. 6012
Posición 14. 8234
Posición 15. 9273
Posición 16. 4389
Posición 17. 0417
Posición 18. 1335
Posición 19. 7555
Posición 20. 5646