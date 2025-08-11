La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5150

Posición 2. 1968

Posición 3. 7406

Posición 4. 9758

Posición 5. 1581

Posición 6. 4078

Posición 7. 9670

Posición 8. 1354

Posición 9. 5484

Posición 10. 9870

Posición 11. 3553

Posición 12. 2397

Posición 13. 3357

Posición 14. 0536

Posición 15. 7276

Posición 16. 7735

Posición 17. 6061

Posición 18. 3994

Posición 19. 7491

Posición 20. 6741

