Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 11 de agosto de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 11 de agosto de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5150
Posición 2. 1968
Posición 3. 7406
Posición 4. 9758
Posición 5. 1581
Posición 6. 4078
Posición 7. 9670
Posición 8. 1354
Posición 9. 5484
Posición 10. 9870
Posición 11. 3553
Posición 12. 2397
Posición 13. 3357
Posición 14. 0536
Posición 15. 7276
Posición 16. 7735
Posición 17. 6061
Posición 18. 3994
Posición 19. 7491
Posición 20. 6741