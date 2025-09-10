Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 10 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 10 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 0263
Posición 2. 3262
Posición 3. 7860
Posición 4. 7080
Posición 5. 2299
Posición 6. 4877
Posición 7. 7469
Posición 8. 2100
Posición 9. 4018
Posición 10. 0345
Posición 11. 1886
Posición 12. 6955
Posición 13. 0991
Posición 14. 3181
Posición 15. 4937
Posición 16. 1253
Posición 17. 9374
Posición 18. 5434
Posición 19. 6182
Posición 20. 2785
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 6846
Posición 2. 4132
Posición 3. 4157
Posición 4. 0553
Posición 5. 0823
Posición 6. 7339
Posición 7. 0008
Posición 8. 7119
Posición 9. 7694
Posición 10. 5148
Posición 11. 1906
Posición 12. 3540
Posición 13. 9426
Posición 14. 6416
Posición 15. 6925
Posición 16. 9611
Posición 17. 8521
Posición 18. 5044
Posición 19. 9380
Posición 20. 6677
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 2415
Posición 2. 6659
Posición 3. 2774
Posición 4. 6781
Posición 5. 0815
Posición 6. 7270
Posición 7. 2124
Posición 8. 7505
Posición 9. 2312
Posición 10. 7981
Posición 11. 9624
Posición 12. 6243
Posición 13. 1463
Posición 14. 5138
Posición 15. 8892
Posición 16. 0247
Posición 17. 9506
Posición 18. 9436
Posición 19. 1747
Posición 20. 2001
Vespertino
En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:
Posición 1. 5615
Posición 2. 5001
Posición 3. 1772
Posición 4. 9541
Posición 5. 7046
Posición 6. 6489
Posición 7. 0854
Posición 8. 7028
Posición 9. 8785
Posición 10. 8097
Posición 11. 4093
Posición 12. 0613
Posición 13. 9470
Posición 14. 6372
Posición 15. 5867
Posición 16. 5852
Posición 17. 1356
Posición 18. 3523
Posición 19. 7191
Posición 20. 1962
Nocturno
En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:
Posición 1. 3935
Posición 2. 1733
Posición 3. 0326
Posición 4. 9810
Posición 5. 6682
Posición 6. 1774
Posición 7. 1945
Posición 8. 4734
Posición 9. 8901
Posición 10. 5040
Posición 11. 1143
Posición 12. 3200
Posición 13. 5378
Posición 14. 2411
Posición 15. 1345
Posición 16. 7233
Posición 17. 0807
Posición 18. 8792
Posición 19. 4748
Posición 20. 5766
La turista
En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:
Posición 1. 5254
Posición 2. 7801
Posición 3. 2741
Posición 4. 4100
Posición 5. 0489
Posición 6. 4943
Posición 7. 5771
Posición 8. 9629
Posición 9. 2743
Posición 10. 1685
Posición 11. 7113
Posición 12. 8227
Posición 13. 8079
Posición 14. 6405
Posición 15. 3347
Posición 16. 0821
Posición 17. 4541
Posición 18. 9539
Posición 19. 6265
Posición 20. 4619