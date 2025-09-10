La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 10 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 0263

Posición 2. 3262

Posición 3. 7860

Posición 4. 7080

Posición 5. 2299

Posición 6. 4877

Posición 7. 7469

Posición 8. 2100

Posición 9. 4018

Posición 10. 0345

Posición 11. 1886

Posición 12. 6955

Posición 13. 0991

Posición 14. 3181

Posición 15. 4937

Posición 16. 1253

Posición 17. 9374

Posición 18. 5434

Posición 19. 6182

Posición 20. 2785



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 6846

Posición 2. 4132

Posición 3. 4157

Posición 4. 0553

Posición 5. 0823

Posición 6. 7339

Posición 7. 0008

Posición 8. 7119

Posición 9. 7694

Posición 10. 5148

Posición 11. 1906

Posición 12. 3540

Posición 13. 9426

Posición 14. 6416

Posición 15. 6925

Posición 16. 9611

Posición 17. 8521

Posición 18. 5044

Posición 19. 9380

Posición 20. 6677



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 2415

Posición 2. 6659

Posición 3. 2774

Posición 4. 6781

Posición 5. 0815

Posición 6. 7270

Posición 7. 2124

Posición 8. 7505

Posición 9. 2312

Posición 10. 7981

Posición 11. 9624

Posición 12. 6243

Posición 13. 1463

Posición 14. 5138

Posición 15. 8892

Posición 16. 0247

Posición 17. 9506

Posición 18. 9436

Posición 19. 1747

Posición 20. 2001



Vespertino

En este día los números que salieron en el sorteo Vespertino fueron los siguientes:

Posición 1. 5615

Posición 2. 5001

Posición 3. 1772

Posición 4. 9541

Posición 5. 7046

Posición 6. 6489

Posición 7. 0854

Posición 8. 7028

Posición 9. 8785

Posición 10. 8097

Posición 11. 4093

Posición 12. 0613

Posición 13. 9470

Posición 14. 6372

Posición 15. 5867

Posición 16. 5852

Posición 17. 1356

Posición 18. 3523

Posición 19. 7191

Posición 20. 1962



Nocturno

En este día los números que salieron en el sorteo Nocturno fueron los siguientes:

Posición 1. 3935

Posición 2. 1733

Posición 3. 0326

Posición 4. 9810

Posición 5. 6682

Posición 6. 1774

Posición 7. 1945

Posición 8. 4734

Posición 9. 8901

Posición 10. 5040

Posición 11. 1143

Posición 12. 3200

Posición 13. 5378

Posición 14. 2411

Posición 15. 1345

Posición 16. 7233

Posición 17. 0807

Posición 18. 8792

Posición 19. 4748

Posición 20. 5766



La turista

En este día los números que salieron en el sorteo La turista fueron los siguientes:

Posición 1. 5254

Posición 2. 7801

Posición 3. 2741

Posición 4. 4100

Posición 5. 0489

Posición 6. 4943

Posición 7. 5771

Posición 8. 9629

Posición 9. 2743

Posición 10. 1685

Posición 11. 7113

Posición 12. 8227

Posición 13. 8079

Posición 14. 6405

Posición 15. 3347

Posición 16. 0821

Posición 17. 4541

Posición 18. 9539

Posición 19. 6265

Posición 20. 4619

