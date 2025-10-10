Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 10 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 10 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 1117
Posición 2. 3188
Posición 3. 4208
Posición 4. 9517
Posición 5. 5887
Posición 6. 2781
Posición 7. 5160
Posición 8. 4924
Posición 9. 2685
Posición 10. 0417
Posición 11. 9179
Posición 12. 2483
Posición 13. 6164
Posición 14. 9165
Posición 15. 8385
Posición 16. 8187
Posición 17. 3233
Posición 18. 4521
Posición 19. 9889
Posición 20. 5416