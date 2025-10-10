La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 10 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 1117

Posición 2. 3188

Posición 3. 4208

Posición 4. 9517

Posición 5. 5887

Posición 6. 2781

Posición 7. 5160

Posición 8. 4924

Posición 9. 2685

Posición 10. 0417

Posición 11. 9179

Posición 12. 2483

Posición 13. 6164

Posición 14. 9165

Posición 15. 8385

Posición 16. 8187

Posición 17. 3233

Posición 18. 4521

Posición 19. 9889

Posición 20. 5416

