Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 1 de septiembre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 1 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 5377
Posición 2. 8707
Posición 3. 4389
Posición 4. 0281
Posición 5. 0569
Posición 6. 9303
Posición 7. 1328
Posición 8. 5349
Posición 9. 0058
Posición 10. 1738
Posición 11. 6549
Posición 12. 9089
Posición 13. 8299
Posición 14. 3129
Posición 15. 5004
Posición 16. 5157
Posición 17. 3866
Posición 18. 3976
Posición 19. 3562
Posición 20. 0520