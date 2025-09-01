La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 1 de septiembre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 5377

Posición 2. 8707

Posición 3. 4389

Posición 4. 0281

Posición 5. 0569

Posición 6. 9303

Posición 7. 1328

Posición 8. 5349

Posición 9. 0058

Posición 10. 1738

Posición 11. 6549

Posición 12. 9089

Posición 13. 8299

Posición 14. 3129

Posición 15. 5004

Posición 16. 5157

Posición 17. 3866

Posición 18. 3976

Posición 19. 3562

Posición 20. 0520

