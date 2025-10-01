La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 1 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.

Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).

La previa

En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:

Posición 1. 9397

Posición 2. 8877

Posición 3. 0999

Posición 4. 8443

Posición 5. 4414

Posición 6. 9132

Posición 7. 4088

Posición 8. 4374

Posición 9. 7916

Posición 10. 4431

Posición 11. 4326

Posición 12. 8997

Posición 13. 9157

Posición 14. 3343

Posición 15. 8857

Posición 16. 1517

Posición 17. 2614

Posición 18. 7949

Posición 19. 3328

Posición 20. 9814



La primera de la mañana

En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:

Posición 1. 9108

Posición 2. 6921

Posición 3. 3127

Posición 4. 8458

Posición 5. 5265

Posición 6. 2656

Posición 7. 3695

Posición 8. 8817

Posición 9. 6073

Posición 10. 5541

Posición 11. 0537

Posición 12. 4548

Posición 13. 3711

Posición 14. 0633

Posición 15. 4555

Posición 16. 4082

Posición 17. 9159

Posición 18. 5900

Posición 19. 8397

Posición 20. 4633



Matutino

En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:

Posición 1. 0902

Posición 2. 0270

Posición 3. 9566

Posición 4. 4298

Posición 5. 9303

Posición 6. 8969

Posición 7. 9742

Posición 8. 4283

Posición 9. 1363

Posición 10. 2484

Posición 11. 4342

Posición 12. 5275

Posición 13. 6224

Posición 14. 0649

Posición 15. 2450

Posición 16. 8513

Posición 17. 3494

Posición 18. 7092

Posición 19. 9378

Posición 20. 6392

