Quiniela de Córdoba hoy: resultados de los sorteos del 1 de octubre de 2025
Siempre actualizados. Mirá los resultados de cada sorteo del día en la Lotería de Córdoba.
La Lotería de Córdoba lleva adelante varios sorteos de la Quiniela a lo largo del día y en esta página podrás encontrar al instante todos los resultados de cada sorteo del 1 de octubre de 2025 a medida que se vayan sucediendo.
Los sorteos más populares son La Previa (10:15), La Primera de la Mañana (10:30), Matutina (15:00), Vespertina (18:00) y Nocturna (21:00).
La previa
En este día los números que salieron en el sorteo La previa fueron los siguientes:
Posición 1. 9397
Posición 2. 8877
Posición 3. 0999
Posición 4. 8443
Posición 5. 4414
Posición 6. 9132
Posición 7. 4088
Posición 8. 4374
Posición 9. 7916
Posición 10. 4431
Posición 11. 4326
Posición 12. 8997
Posición 13. 9157
Posición 14. 3343
Posición 15. 8857
Posición 16. 1517
Posición 17. 2614
Posición 18. 7949
Posición 19. 3328
Posición 20. 9814
La primera de la mañana
En este día los números que salieron en el sorteo La primera de la mañana fueron los siguientes:
Posición 1. 9108
Posición 2. 6921
Posición 3. 3127
Posición 4. 8458
Posición 5. 5265
Posición 6. 2656
Posición 7. 3695
Posición 8. 8817
Posición 9. 6073
Posición 10. 5541
Posición 11. 0537
Posición 12. 4548
Posición 13. 3711
Posición 14. 0633
Posición 15. 4555
Posición 16. 4082
Posición 17. 9159
Posición 18. 5900
Posición 19. 8397
Posición 20. 4633
Matutino
En este día los números que salieron en el sorteo Matutino fueron los siguientes:
Posición 1. 0902
Posición 2. 0270
Posición 3. 9566
Posición 4. 4298
Posición 5. 9303
Posición 6. 8969
Posición 7. 9742
Posición 8. 4283
Posición 9. 1363
Posición 10. 2484
Posición 11. 4342
Posición 12. 5275
Posición 13. 6224
Posición 14. 0649
Posición 15. 2450
Posición 16. 8513
Posición 17. 3494
Posición 18. 7092
Posición 19. 9378
Posición 20. 6392