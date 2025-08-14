Quini 6: un afortunado se lleva un premio de más de 209 millones de pesos
Una persona de la localidad santafesina de Tartagal se convirtió en la gran afortunada tras acertar los seis números de la modalidad Siempre Sale.
La suerte le sonrió a un apostador de Tartagal, una pequeña localidad del departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, que se convirtió en el único ganador del sorteo del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto por la noche. El afortunado se llevó un premio millonario de $209.397.636 en la modalidad Siempre Sale.
Según el último censo de 2022, la localidad de Tartagal cuenta con 1.847 habitantes y está ubicada a 386 kilómetros al norte de la capital provincial, Santa Fe.
Los números ganadores del sorteo N° 3295 fueron 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35.
En las demás modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con seis aciertos. Este premio se suma a los tres nuevos millonarios que dejó el sorteo anterior, del domingo 10 de agosto.