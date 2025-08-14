La suerte le sonrió a un apostador de Tartagal, una pequeña localidad del departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe, que se convirtió en el único ganador del sorteo del Quini 6 de este miércoles 13 de agosto por la noche. El afortunado se llevó un premio millonario de $209.397.636 en la modalidad Siempre Sale.

Según el último censo de 2022, la localidad de Tartagal cuenta con 1.847 habitantes y está ubicada a 386 kilómetros al norte de la capital provincial, Santa Fe.

Los números ganadores del sorteo N° 3295 fueron 12 - 17 - 09 - 36 - 08 - 35.

En las demás modalidades del Quini 6 no hubo ganadores con seis aciertos. Este premio se suma a los tres nuevos millonarios que dejó el sorteo anterior, del domingo 10 de agosto.