Quini 6: apostador de la localidad de Sampacho ganó $14.777.000
Fue en el sorteo del domingo en la modalidad Siempre Sale. Los números que salieron son el 11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38. El agenciero que vendió el boleto dijo que está en la búsqueda del afortunado.
Un apostador, que hizo su jugada en la agencia 420 de la localidad cordobesa de Sampacho, ganó $14.777.000 en el sorteo del Quini 6.
En la modalidad Siempre Sale, los números que salieron fueron el 11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38.
El sorteo se realizó en la noche del domingo.
En diálogo con Cadena 3, el agenciero de calle Rivadavia 484, Gerardo Gardiola, quien vendió el boleto ganador, expresó: "No es la primera vez que entregamos un premio así de grande. Hemos dado varios y más abultados años atrás. Era menos plata, pero para ese momento se percibía mucho más".
Exactamente un 29 de septiembre de hace dos años, la agencia entregaba un premio por $2.109.000 en el sorteo 3.096 del Quini 6.