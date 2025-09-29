Un apostador, que hizo su jugada en la agencia 420 de la localidad cordobesa de Sampacho, ganó $14.777.000 en el sorteo del Quini 6.

En la modalidad Siempre Sale, los números que salieron fueron el 11 - 12 - 23 - 28 - 33 - 38.

El sorteo se realizó en la noche del domingo.

En diálogo con Cadena 3, el agenciero de calle Rivadavia 484, Gerardo Gardiola, quien vendió el boleto ganador, expresó: "No es la primera vez que entregamos un premio así de grande. Hemos dado varios y más abultados años atrás. Era menos plata, pero para ese momento se percibía mucho más".

Exactamente un 29 de septiembre de hace dos años, la agencia entregaba un premio por $2.109.000 en el sorteo 3.096 del Quini 6.