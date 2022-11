Este fin de semana largo, Córdoba recibe a visitantes provenientes de la provincia y de otros puntos de Argentina.

Como ya es tradicional, habrá varias actividades para disfrutar. En este sentido, los municipios y comunas ofrecen propuestas gastronómicas, musicales y recorridos a caballo.

13° edición del Festival Internacional de Jazz

Hasta el 21 de noviembre se podrá disfrutar de casi 200 músicos en escena, para una cita imperdible con lo mejor de lo mejor del jazz local e internacional.

Como en pasadas ediciones, la grilla se distribuirá en distintos ámbitos escénicos: salas de teatro, circuito provincial, aire libre y sala de cámara en la capilla del Paseo del Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba.

Turismo a Caballo en La Falda

En noviembre se lleva a cabo el Mes del Turismo a Caballo, que propone diversos recorridos para disfrutar en toda la provincia.

Este sábado, en La Falda se desarrollará un paseo que partirá desde “La Quinceana”. La cabalgata invita a sumergirse en el corazón de la naturaleza, vibrar al ritmo del galope y también disfrutar de momentos de relajación y diálogo.

Festival del Asado Criollo

Para los amantes de la gastronomía y, sobre todo, de los platos asados, en la capital cordobesa se llevará adelante la competición entre 30 asadores para consagrar a los tres mejores parrilleros a nivel nacional.

La actividad contará con participantes de Santa Fe, Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, y La Pampa. Además, serán parte de la disputa representantes de Estación Juárez Celman, San José de la Dormida, Quilino, Jovita, Malagueño, Villa la Bolsa, Unquillo, Villa de Transito, Villa Allende, Potrero de Garay, Marull, Santa María y otros.

El festival se llevará adelante el lunes en el Centro Cultural y Deportivo CPC Guiñazú de 9 a 20 horas

Fiesta Nacional del Maní

La localidad de Hernando presenta un nuevo festival del maní. En el sur de la provincia se vivirá hasta el domingo 20 la edición número 67 de esta celebración. El evento se desarrollará en la Plaza San Martín de dicha ciudad.

Para la velada, la organización convocó a distintos artistas como Lucio Rojas, La Barra, el elenco de Bien Argentino y Mauro y El Negro. Además, se podrá observar distintos puestos de los emprendimientos del sector. La entrada tiene un valor de $1000 anticipada y $1500 en el predio.

Festival Internacional de Jazz

Domingo 20

A las 18. Sandra Figueroa

Capilla del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La cantante argentina es intérprete de jazz y música del mundo. Diversos géneros integran su propuesta: tango, folklore argentino, música de Brasil, boleros, R & B, soul y flamenco, teñidos con sonoridades de jazz, género que también se hace presente en versiones más clásicas. A lo largo de sus 20 años de trayectoria en la escena cordobesa, ha realizado diferentes agrupaciones y colaboraciones con otros artistas: Héctor Tortosa, Martín Barroso, Bruno Cravero, Miguel Rivaynera, Nico Mazza, Rubén Cirigliano, Rodri Carazo, Emilio Monge, entre tantos. Actualmente lanzó su disco solista "Ahora" donde la acompaña Bruno Cravero en el piano de cola.

Entradas sin cargo por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 19. Collegium Big Band

Explanada del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La Big Band de Collegium, dirigida por el profesor Humberto Brizuela, está formada por 25 músicos y cantantes. La propuesta musical de la Big Band abarca géneros diversos, haciendo eje en standards de jazz, y comprendiendo también el funk, el rock y pop.

La Big Band de Collegium se ha presentado en múltiples ediciones del Festival Internacional de Jazz de Córdoba, en el Cabildo Histórico de Córdoba, en Ciudad de las Artes, en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria y en diversas localidades del interior provincial, además de debutar en Buenos Aires, en octubre de 2011.

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Jam Candombe Cba

Explanada del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

La agrupación integrada por German Campa -tambor chico-, Rodrigo Bosch -tambor repique-, Mariano Ugalde -tambor piano-, Diego Sarachú -batería-, Santiago Díaz -guitarra-, Milton Arias -bajo- surge con el fin de interpretar músicas de candombe ya existentes de diversos autores, como así también canciones compuestas y arregladas por la banda, con la particularidad y el interés sincero de invitar y abrir el juego para todas aquellas personas que quieran compartir música con nosotros.

El show consiste en tres momentos, primero una llamada de tambores abierta en el formato tradicional donde los músicos de la banda organizan el toque y desfile de todas las personas que se acercan con tambores. Luego, ya en el escenario, el grupo toca un repertorio armado donde se mezclan temas instrumentales y cantados con distintas influencias, predominando el jazz por sus armonías y sus secciones de improvisación.

Posteriormente se abre la jam donde de manera organizada se acercan músicos y cantantes a tocar algún tema del repertorio o improvisar sobre esta base rítmica.

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Banda Sinfónica de la Provincia: Concierto homenaje al Pato Pedano

Teatro del Libertador - Vélez Sarsfield 365

Concierto y homenaje al músico, docente y promotor de la actividad musical en Córdoba, Oscar Pedano, saxofonista de reconocida trayectoria en el universo del jazz fusión y la unión de sonoridades. Contará con la participación del quinteto de Luis Lewin y de la Banda Sinfónica de la Provincia que dirige el maestro Andrés Acosta.

En esta oportunidad, el festival entregará a Pedano una placa en reconocimiento a su trayectoria en el jazz, su invaluable aporte a la música de la provincia y su destacada carrera como formador y docente.

El repertorio concebido especialmente para la ocasión reúne obras como "Noreste", "Piazzolla" y "Milonga y Candombe", de Gerardo di Giusto; "Billie Latino" y "Chacarera y Gato", de Luis Lewin y una pieza compuesta por el mismo Andrés Acosta, que se titula "El Pato".

Una de sus facetas más sobresalientes es la de cofundador de la Escuela de Música La

Colmena, una de las primeras escuelas de música popular del país con 35 años de

trayectoria. El saxofonista homenajeado atesora una vasta trayectoria en diferentes agrupaciones: “Jazz Zamba”, “Jam”, “Borrabino”, “Los Músicos del Centro”, “440”, el dúo “Pedano-Romero” y el cuarteto de saxos “Scaramouche”. Director BSP: Maestro Andrés Acosta. Solistas invitados: Luis Lewin (piano), Fernando Bobarini (bajo), Martin Moretto (guitarra), César Elmo (batería), Oscar “Pato” Pedano (saxo).

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 20. Limbus Trío

Teatro Municipal de Río Cuarto

La agrupación integrada por Bruno Ponso -vientos-, Gustavo Tosco -batería y percusión-, Maxi Brito Rivière guitarra- se creó en 2015 en búsqueda de texturas armónicas y rítmicas para improvisar. Con la salida de Quiroz se incorporó Guillermo Genaropolus, y luego la formación se reagrupa con Bruno Ponso en vientos (saxo soprano, flauta traversa, etc.), loops y accesorios, Gustavo Tosco en batería y set de percusión (cajón, Oudú, placas, etc) y Maxi Brito Rivière en guitarras, bajo y loops. “Limbus” es la región marginal de la córnea del ojo por la cual se continúa con la esclerótica, representa el borde de lo que se percibe y lo que no, paralelismo en lo sonoro que busca la banda al reafirmar sus versiones de standards de jazz, del cancionero popular y obras propias, creando texturas e improvisaciones sobre estas.

A las 20. Andres Coppa

Teatro Municipal de Río Cuarto

Andrés Coppa pianista, compositor, arreglador y productor cordobés. A lo largo de su trayectoria artística ha participado en numerosas formaciones de música académica, jazz y música latina, tales como Bebe Caniza Jazz Group, Córdoba Jazz Orchestra, La Colmena Big Band, Banda Sinfónica de la Provincia de Córdoba, Quetral, Orquesta Metropolitana de Córdoba, Gabriela Beltramino, Gabriel Juncos Quinteto, Christian Valverde, entre otros. Presente en el Córdoba Jazz Festival en varias oportunidades desde el 2009 al 2019, ya sea con su agrupación o acompañando a músicos tales como: Ben Van Den Dungen, Javier Girotto, Daniel Maza, Minino Garay, Pierre Bertrand, Felipe Cabrera y en formato sinfónico con Big Band junto a Fernando Huergo y Richard Nant. Actuó junto al dúo La Viajerita y como pianista solista en diversos festivales y clubes de música en Suiza, España, Italia, Alemania y Eslovenia. Trabajó como pianista solista para la compañía de cruceros Royal Caribbean y en la formación Ocean Dreams, bajo la dirección de Oscar D’Auria, para la compañía de cruceros Princess. Actualmente, es pianista residente del Hotel Holiday Inn Córdoba y, a la par, realiza trabajos de producción, composición y dirección musical para diversos artistas y música publicitaria para empresas bajo la firma Son Comunicación Musical, junto a Mauricio Ramiro Ambrosi (Los Caligaris).

El pianista y compositor repasará temas de su último álbum “Retratos de Tierra y Mar” y presentará temas nuevos que estarán incluidos en el próximo material discográfico.

A las 20. BPL Trío

Centro Cultural San Francisco

Con 25 años de formación el trío está integrado por Walter Barraza -hang drum, percusión-, Juan Carlos Pesci -piano- y Daniel Livadiotis -percusión-. Los tres músicos provienen de diferentes corrientes como el jazz, folclore, world music, etc. y abarcan diferentes formatos musicales llegando a una fusión experimental de estilos, improvisaciones y ritmos.

El estilo del trío se basa en improvisaciones que pueden encuadrarse dentro de la world music (música del mundo), donde van fusionando diferentes corrientes musicales, especialmente las de tradición africana, oriental y americana.

A las 20. Small Jazz Band

Plaza de la Música - Laguna Larga

Conjunto de jazz tradicional con más de treinta y cinco años de trayectoria dedicada a recrear el Hot Jazz de los años ´20. El quinteto integrado por Francisco F. Castillo, Luis Alasino, Alejandro Kras, Roque Celis y Javier Machado, es un referente ineludible en el jazz argentino dentro de la interpretación del legado de los grandes del estilo de New Orleans. La música y el sentimiento de Louis Armstrong, Sam Morgan, Johnny Dodds y Jelly Roll Morton son magistralmente recreados por la banda. En su extensa carrera ha llevado su música por España, Portugal, Alemania, Holanda, Chile y por los principales festivales de jazz de nuestro país. En 2010, 2012 y 2015 fueron invitados especialmente a viajar a los Estados Unidos para participar de uno de los eventos más relevantes del Hot Jazz mundial: el New Orleans Traditional Jazz Camp que los llevó a presentarse por los más importantes clubes de jazz de New Orleans y New York.

A las 20. Alapar

Paseo de los Artesanos - Av. Ejército Argentino esq. Concejal Retto Banda de swing y jazz tradicional formada por Mariana Piatti -voz-, Rodrigo Fernandez -guitarra-, Guillermo Delfino -contrabajo- y Jorge Gornik -clarinete, saxo soprano y tenor-.

El grupo interpreta canciones de los años 30 y 40con una impronta visceral y enérgica. Su ADN es un trío: Mariana Piatti en voz, Rodrigo Fernández en guitarra y Guillermo Delfino en contrabajo; pero va mutando e incorporando distintos músicos para extenderse y convertirse en cuarteto (Jorge Gornik en saxos y clarinete), o incluso quinteto o sexteto (llegando a incorporar baterías y piano).

Con el objetivo de refrescar un estilo y llevarlo por todos lados, Alapar hace ya 6 años viaja por el mundo, llegando a recorrer Uruguay, Chile,Brasil, México, Estados Unidos y Europa. Por su parte, ha participado de importantes eventos como el Festival internacional de Jazz de Córdoba en 2017 y 2020, Festival 24 kilates de Jazz y Blues en Tulum (México) 2018, el Cosquín Rock 2019 y 2021; y el prestigioso ciclo de Jazzología en Buenos Aires 2019, entre otros.

A las 20. Swing 69

Museo de Arte Religioso - Santa Rosa de Lima

Banda de jazz nacida en Córdoba hace más de 39 años está formada por Emilio Monge (piano), Goyo Bofelli (batería), Mario Anselmi (trompeta), Soledad Casas (voz), Nestor Estorello (saxo tenor y soprano), Federico Tosello Boari (contrabajo). Su ecléctico repertorio y sus arreglos de composición propia definen su identidad: son dueños de un sonido actual que rescata el espíritu del jazz. Sus fundadores fueron Omar Licari (violín), Emilio Monge (piano y dirección), Carlos Daveloza (banjo), Muy pronto se agregaron Alberto Gorosito (bajo) Ricardo Baro (guitarra), Jorge Crespo (batería) y Claude Volcy (voz). Por La Swing 69 pasaron muchos y excelentes músicos. Algunos de ellos hoy siguen su camino en el exterior, como el bajista Fernando Huergo en Boston, o el saxofonista Chelo Segui en Miami. Grandes cantantes como Tamara Colver y Alejandra Tortosa pertenecieron a la banda.

La Swing prefiere incursionar en la fusión con otros géneros tales como ritmos argentinos, latinoamericanos, rock y pop utilizando como fundamento la improvisación, el lenguaje armónico y los ritmos típicos del jazz. Swing 69 prepara sus show eligiendo la música, no solamente standards del jazz, sino también fusión con folklore argentino, latin, más temas propios. Toda la música está atravesada con recursos del jazz (armonía, ritmo, melodías e improvisación), logrando momentos especiales y diferentes, con el objetivo del propio placer y de compartirlo a un público que pueda participar activamente desde distintos modos.

A las 20. Pachi Moyano Cuarteto

Cine Teatro Colón - Las Varillas

Pachi Moyano Quartet es un cuarteto musical instrumental que data del año 2005 con su origen en la ciudad de Córdoba. Se encuentra formado por Eduardo “Pachi” Moyano -piano y composición-, Dario Albano -flauta y saxo-, David Albano -contrabajo- y Christian “Tito” Gómez -batería-.

Desde sus comienzos el grupo ha desarrollado sus composiciones con un sentido estético comprometido con el lenguaje del tango, el jazz y la música sudamericana. Entre sus presentaciones se destacan conciertos en Nimes, Aigues Mortes, A vignon, Toulon (Francia) Pernambuco, Recife, Curitiba, Joinville, João Pessoa (Brasil) y en diversas salas de la ciudad y el interior de la provincia de Cba. Siendo una de las más recientes el Festival Jazz Day Villa Carlos Paz Cba 2019.

A las 20. Daniela Dalmasso & Horacio Burgos

Plaza 25 de Mayo – Cruz del Eje

Horacio Burgos es guitarrista, compositor y docente. Ha dedicado su vida a desarrollar su gusto por la guitarra clásica como compañera artística. Su trayectoria como guitarrista es extensa y lo ha llevado a recorrer diferentes géneros y países de la mano de diversos músicos. Ha realizado grabaciones y conciertos con Rubén Rada, Juan Carlos Baglieto, Ligia Piro, Peteco Carabajal, Mingui Ingaramo, Ramón Navarro, Zamba Piquildor, La Surca y El Cigala, entre otros. Daniela Dalmasso es música, compositora y sesionista cordobesa con una gran pasión por las músicas del mundo. Como sesionista ha participado en numerosos proyectos musicales. También ha participado de la realización y grabación de música para documentales, publicidades y películas, actividad que continúa desarrollando. Actualmente se encuentra en proceso de composición y preproducción de música propia. El Dúo Burgos·Dalmasso hace un recorrido musical tomando como camino principal a "la canción". Aportando a cada una de ellas con elementos del jazz, música argentina y latinoamericana como así también con sonoridades de las diferentes músicas del mundo, presentan un repertorio que propone un paseo por las más bellas emociones.

Lunes 21

A las 18. Jazmín Paz

Capilla del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Jazmin Paz es una cantante cordobesa que desde hace dos años comenzó a trabajar sobre un repertorio de su propia autoría con el productor musical Fernando Uñates, con quien presentó su EP a finales del 2021. Debido a sus numerosas influencias, su estilo fluctúa entre el jazz, el pop y el hip hop, y el variado repertorio que ha abarcado denota una estética propia en este nuevo proyecto. Participó en numerosas agrupaciones, entre ellas Las Nanas (fusión latinoamericana, jazz y pop), La Pajuerana Jazz Band (Jazz) y Espelho de Água (música Brasilera), con quienes han realizado presentaciones en todo el circuito cordobés. En esta ocasión se presenta junto a Espelho de Água, grupo que nace en Las Sierras Chicas de Córdoba en el año 2008. Su música, se caracteriza por sus ritmos movidos que fluctúan entre el jazz, el bossa, el samba, funk y soul teniendo como premisa en sus actuaciones la permanente improvisación.

Entradas sin cargo por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.

A las 19. Eleva Big Band

Explanada del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Grupo de instrumentistas mujeres y personas con identidades disidentes autoconvocadas, músicas independientes de la ciudad de Córdoba, de distintas edades y con formaciones musicales diversas que se reúne para interpretar un repertorio compuesto y arreglado exclusivamente por mujeres de la escena local e internacional. Eleva Big Band no sólo se propone llevar a cabo un espacio en donde las intérpretes sean mujeres e identidades disidentes sino que tiene el objetivo de visibilizar, fomentar y difundir la actividad compositiva e interpretativa de las artistas de ritmos latinoamericanos y argentinos que se acerquen a los estilos más cultivados en nuestras latitudes y eventualmente al jazz, al funk, al swing, entre otros. Su repertorio se nutre del trabajo conjunto con arregladoras y compositoras consagradas, tales como Carol Panesi (Brasil), Elena Zúñiga Escobar (Costa Rica), Muriel Marco (Arg.), Ana Robles (Arg.), Lucrecia Ortiz (Arg.), como con compositoras noveles de nuestra ciudad. A pesar de su corta carrera y su trabajo interrumpido durante el período de pandemia, lleva editados ya varios trabajos en estudio como su primer EP “Carol Panesi y Eleva Big Band” en 2021 (con el patrocinio de Ibermúsicas y Funarte Brasil) y tres singles: “Penas luz” (2019), “Six am” (Griego Mujeres 2021), “La inesperada” (2022). Actualmente se prepara para lanzar su próximo single “El diluvio”, de la compositora cordobesa Julieta Scianca y a seguir apostando a la producción independiente de mujeres músicas.

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Córdoba Jazz Orchestra

Explanada del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Proyecto impulsado por los bateristas Steve Zenz (E.E.U.U.) y Germán Siman (Argentina) en el año 2006 con el propósito de abordar repertorio de jazz desde su formación emblemática: “La Big Band” , generando un nuevo espacio de intercambio para músicos de variadas afinidades, este proyecto es producido desde entonces por la “Fundación Cultural La Escuelita”. El repertorio incluía clásicos del Jazz, Swing, Bebop, Cool Jazz, Post-Bop y Fusión. Actualmente integran la banda Nicolás Ocampo, Ismael Avecilla, Guillermo Arce, Mariano Campanella, Gabriel López (saxo), Manuel Farías, Ignacio Clavijo, Lucas Acuña, Gustavo Costa (trompeta), Oswald Macias Zuluaga, Marta Rodríguez, Regina Grigioni (trombón), Facundo Domínguez (guitarra), Matias Romero (vibrafón), Ignacio Pereyra (piano), Agustín Palacios (bajo y contrabajo), Lucas Millicay (percusión), Tomás Sabatini (batería).

Entrada libre y gratuita.

A las 20. Muriel Marco Cuarteto

Anfiteatro Municipal Luis Amaya – Río Tercero

Muriel Marco nació en Buenos Aires y estudió en el Conservatorio Nacional de Música a temprana edad. A los 19 años viajó a Sudáfrica e hizo una carrera universitaria en Ciudad del Cabo graduándose en Arreglos y Composición de Jazz con distinción en Etnomusicología. Como tecladista, participó con diferentes formatos en numerosos festivales y eventos. Como compositora Muriel posee una extensa colección de música para TV utilizada por programas como Generations, Ispani, Making Moves, My Word, Future leaders y Hectic 99. Ganó el Golden Horn Award por la mejor música original de la película “Confessions of a Gambler” dirigida por Rayda Jacobs, conocida cineasta sudafricana y escritora escritora de best sellers.

A las 21. La Pajuerana

Explanada del Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

Liderada por Gustavo Yapura, su director y arreglador, ésta agrupación cordobesa surgida en el Jazz Club Córdoba, es un ensamble de vientos a modo de pequeña orquesta. Con más de dos décadas de trayectoria se ha presentado en importantes escenarios, llegando a ser una de las bandas más longevas y estables del medio independiente sin vinculación a ninguna institución. La Pajuerana celebra veinte y dos años de existencia con un recorrido por su historia musical.

Entrada libre y gratuita.