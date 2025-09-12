Varios de los gobernadores nucleados en el espacio de Provincias Unidas se reunieron este viernes en Río Cuarto, en el marco de la 91° edición de la Exposición Rural, y dieron una conferencia de prensa en la que plantearon críticas al rumbo del Gobierno nacional pero también se mostraron como una alternativa política con ejes en la creación de trabajo y la producción.

Junto a Martín Llaryora, el anfitrión, y sus colegas de Jujuy, Carlos Sadir, y de Corrientes, Gustavo Valdés, y en compañía de Juan Schiaretti, primer candidato a diputado por Córdoba, todos los mandatarios destacaron la necesidad de lograr un plan productivo "con la gente adentro", en oposición de la política que lleva adelante el presidente Javier Milei.

La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por LV16 Radio Río Cuarto y puede verse en este enlace.

“Es una propuesta sensata, una propuesta que viene del interior del interior, una propuesta que mira el futuro, que este año le propone a los argentinos un modelo macroeconómico estable, pero con producción, con trabajo”, explicó Llaryora.

¿Cuál es su mirada sobre el modelo económico actual?

Hoy tenemos un modelo que lo que está produciendo es desempleo y no queremos otra frustración más para la Argentina. Estamos construyendo una propuesta para llevar en este momento la sensatez al Congreso Nacional, para poner los límites necesarios, para llevar también las propuestas necesarias.

¿Qué papel juega el interior del país en esta alternativa que usted plantea?

Antes había que ir a la capital para escuchar lo que quieren hacer de la Argentina y hoy hay que venir al interior de la patria para reclamar la Argentina del progreso y del trabajo.

En cuanto a lo productivo, mencionó la necesidad de nuevas leyes. ¿A qué se refiere específicamente?

Necesitamos una ley de biocombustible para que no salgan más los granos en camiones. Queremos darle valor agregado a cada uno de nuestros pueblos para generar más trabajo, más progreso.

Equilibrio fiscal y campo

Con respecto al equilibrio fiscal y el desarrollo del país, el gobernador dijo: "Hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y con la producción. Fíjense lo que está produciendo o haciendo el Estados Unidos ó Brasil".

Respecto al campo y a la industria nacional, el gobernador comentó: "Necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria. Argentina tiene todo para ser un país mejor y Provincias Unidas lo va a hacer de una vez por todas. Va a llevar a la Argentina a la paz, al progreso, a la grandeza de la patria con la felicidad de nuestro pueblo".

"Muchos de los que estamos acá, si no hubiéramos tenido la posibilidad de tener una educación pública, no estaríamos en donde estamos. Queremos que haya otros jóvenes también, que tengan la posibilidad de tener una educación universitaria", concretó.

"¿Alguno de ustedes pueden creer que el presupuesto del Garrahan pone el desequilibrio de la macroeconomía? Es una concepción cruel, sin sentido común. Nosotros queremos que el Garrahan siga salvando a los niños de la Argentina y nuestros legisladores no se van a mover de esa huella", dijo.

"Queremos llevar hombres y mujeres al Congreso Nacional para empezar a construir esta Argentina grande. Estamos construyendo un proyecto distinto, federal, de sensatez, de concordia, con una mirada productiva e integradora", alertó.

"Después de muchos años queremos construir una nueva alternativa que lleve a la Argentina en paz y para adelante", finalizó.