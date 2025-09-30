Provincias Unidas reunió a sus gobernadores en Puerto Madryn y apuntó contra Milei y la polarización

Los seis gobernadores que integran Provincias Unidas realizaron este martes en Puerto Madryn, Chubut, su segunda cumbre en el interior del país, tras la reunión de septiembre en Río Cuarto. El acto, de neto corte electoral, tuvo como anfitrión al chubutense Ignacio Torres y congregó a Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También participó el candidato a diputado nacional cordobés Juan Schiaretti, considerado uno de los principales arquitectos del espacio.

Durante la mañana, los gobernadores recorrieron la planta de aluminio ALUAR y se reunieron con su presidente, Javier Madanes. Más tarde, en el Hotel Rayentray, ofrecieron una conferencia de prensa en la que desplegaron un discurso común: críticas al Gobierno de Javier Milei por el “ninguneo” al interior productivo, rechazo a la polarización política y proyección de Provincias Unidas como un espacio federal con aspiraciones nacionales.

El eje en Córdoba: Llaryora y Schiaretti marcan el rumbo

El gobernador cordobés Martín Llaryora asumió el tono más encendido del encuentro al afirmar que “Argentina es un país hermoso, que necesita crecer y producir y no seguir especulando y quemando recursos en la timba financiera otra vez más”. Se refirió a una “sociedad desmovilizada, porque la han abatido de fracaso en fracaso” y sostuvo: “En esta elección, la sorpresa la vamos a dar a nosotros. Esta elección es el primer paso y en 2027 ponemos un presidente federal, para que cambie la Argentina”.

Consultado sobre el futuro del espacio, Llaryora subrayó: “Este es el primer paso. Ahora vamos por el Congreso. Esta es la plataforma que va a cambiar la Argentina para salir de esta situación de extrema pobreza, de desempleo y de frustración. Somos los del interior federal, o no será nadie”. El cordobés también cuestionó al oficialismo: “Los que hoy están fracasando ya es la segunda vez que le van a pedir ayuda a Estados Unidos. El fracaso es el modelo. No hay país en el mundo que crea en la libertad del mercado sin tener un Estado inteligente, un Estado eficiente y un modelo productivo y federal que defienda cada puesto de trabajo en cada lugar de la patria”.

En sintonía, Juan Schiaretti reforzó la línea crítica a la gestión libertaria al advertir que “no se puede gobernar induciendo la recesión para ver si a los martillazos consigue un número más bajo de inflación”.

“La función de un Gobierno es dar trabajo. Gobernar es crear trabajo, apoyar la producción, cuidar a la gente”, señaló. Schiaretti también cuestionó el ajuste sobre jubilaciones, universidades y salud pública, y afirmó que Milei “va a representar uno de los polos”, mientras que “del otro lado no va a quedar como alternativa el kirchnerismo, que se está apagando como una llamita”.

“Una nueva alternativa debe expresar lo que el modelo de Milei no expresa”, sostuvo.

Las voces del resto de los gobernadores

El correntino Gustavo Valdés puso el foco en la relación con la Casa Rosada: “Nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. En un caso, porque somos provincias chicas; en otro, porque somos provincias pobres; en otros casos, porque son patagónicos; en otro, porque son del centro. Pero permanentemente las provincias argentinas son ninguneadas en Buenos Aires, y eso tiene que terminar en una República Argentina que se quiere levantar”. Valdés criticó la falta de interlocutores y planteó que “el equilibrio fiscal no resuelve las cosas: lo único que resuelve es cuando te dedicás a producir. Esas mesas de trabajo no existen hoy en la Argentina. No hay con quién hablar”.

El jujeño Carlos Sadir reclamó el debate del Presupuesto 2026 y alertó sobre la falta de diálogo: “Necesitamos la participación de todos los actores, fundamentalmente de las provincias. Si pensamos que gestionar, como lo está haciendo este Gobierno, significa que la única herramienta de gestión es la motosierra, estamos perdidos. No vamos a ningún lado si pensamos que esa es la única herramienta”. Reconoció la importancia del orden macroeconómico pero advirtió: “Necesitamos sensibilidad. También necesitamos equilibrio presupuestario y superávit fiscal, pero no a costa de la gente”.

El santafesino Maximiliano Pullaro destacó que Provincias Unidas “no es la tercera vía” sino “la única posibilidad que tiene la República Argentina para que el kirchnerismo no vuelva a gobernar nunca más nuestro país”. Criticó también al presidente Milei: “No alcanza con hacerse el loquito, andar gritando y peleándose con todo el mundo”. Y marcó que el objetivo del espacio es “un país que pueda tener trabajo y producción” en lugar de “planes, punteros o timba financiera”.

Por su parte, el santacruceño Claudio Vidal fue categórico: “Así como va, claramente nos lleva al abismo”. Consideró que el ajuste “no es la receta para poder salir adelante, es la receta para generar más pobreza” y acusó al Gobierno de “exterminar la posibilidad de que como argentinos podamos salir adelante”. Para Vidal, este escenario responde a “la soberbia, la falta de respeto y la falta de diálogo”.

Finalmente, el anfitrión Ignacio Torres cuestionó las formas del Ejecutivo nacional y defendió el espíritu de Provincias Unidas: “A nosotros nos hermanó la humildad de entender que hay que tener mucho más coraje de sentarse con alguien que no piensa como uno y ponerse de acuerdo, que de enfrentarse, burlarse, de decir pavadas por las redes sociales”. Torres agregó: “No permitimos que nos falten el respeto ni que nos pisen la cabeza. No puede ser que ejemplifiquen al resto de las provincias pisándole la cabeza a Chubut”. Y advirtió: “Queremos discutir desarrollo. No nos sirve un Congreso obsecuente a Milei ni un Congreso obsecuente a Cristina. Necesitamos voces que defiendan a los pueblos que producen. La Argentina va a crecer mirando al interior, no mirando al Obelisco. Romper la polarización es la única forma de levantar las banderas del trabajo, de la producción y del federalismo”.

El encuentro cerró con la promesa de seguir fortaleciendo este bloque federal en las elecciones del 26 de octubre, con la mira puesta en ampliar su representación parlamentaria y proyectar una alternativa política hacia 2027.