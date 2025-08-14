La Justicia de Córdoba condenó a Darío Díaz, profesor de educación física de 40 años de la localidad de Las Perdices, a 13 años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una menor que tenía 8 años al momento de los hechos, ocurridos en 2008. El fallo fue dictado por el Tribunal de Villa María a puertas cerradas.

Díaz fue declarado culpable de “abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de educador y también por el daño producido de corrupción de menores”. Durante el juicio, el acusado optó por no declarar.

La abogada Martina Roldán, representante de la familia de la víctima, dialogó con LV16 Radio Río Cuarto y calificó los hechos como “horrorosos, terribles”. Además destacó la labor judicial: “Hoy, con el diario del lunes, vemos que la Justicia estuvo, y esta persona fue condenada”. También afirmó que espera que la sentencia sea “un mensaje ejemplificador” para la sociedad.

Roldán subrayó que los abusos ocurrieron en el baño de la escuela, un lugar donde la niña debía sentirse segura: “Se hizo hincapié constantemente en cómo la confianza y la seguridad de esta menor fueron quebradas”, indicó.

El tribunal fue presidido por el vocal Félix Martínez, con la participación del fiscal de cámara Francisco Márquez y los defensores Javier Marcos y Florencia Vottero. La causa se apoyó en lo que la fiscalía calificó como una “batería de pruebas gigante”, reunida desde el inicio de la investigación por la fiscalía de instrucción del 2° turno.