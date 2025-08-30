La Comuna de Colonia Iturraspe informó´que el festejo del Día de las Infancias previsto para este domingo 31 de agosto fue suspendido ante el pronóstico de lluvias.

“Muy pronto estaremos anunciando la nueva fecha, porque ningún peque se queda sin su festejo”, aclararon.

El festejo se realizará en una nueva fecha en el Playón del pueblo.

Los más pequeños podrán disfrutar de castillos inflables, espectáculos infantiles y muchas sorpresas.