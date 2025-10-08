La Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba oficializó un nuevo incremento en el valor de las multas viales, que subieron un 11,37% en los últimos dos meses. La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la provincia y eleva el valor de la Unidad Fija de $1.336 a $1.488, lo que impacta directamente en el monto de las sanciones.

El aumento responde a la variación del precio del litro de nafta Súper, indicador que determina el valor de cada Unidad Fija. Con esta actualización, las infracciones más severas —como conducir bajo los efectos del alcohol o adulterar documentación— pueden llegar hasta $2.976.000.

De acuerdo con la resolución provincial, las infracciones leves —como fumar o manipular objetos mientras se conduce— se ubican entre $29.760 y $148.800 (20 a 100 UF). Las graves, entre $148.800 y $297.600 (100 a 200 UF), incluyen circular sin luces encendidas.

En tanto, las muy graves, como exceder la velocidad o cruzar con semáforo en rojo, alcanzan los $595.200 (200 a 400 UF). Finalmente, las máximas, vinculadas a casos de alcoholemia positiva o destrucción de infraestructura vial, se ubican entre $1.785.600 y $2.976.000 (1.200 a 2.000 UF).