La familia de Pablo Acosta, un paciente de 43 años que se encuentra internado en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, pidió colaboración a la comunidad ya que necesitan al menos cuatro dadores de sangre para afrontar su tratamiento médico.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los requisitos para donar sangre y que puedan acercarse el miércoles 27 de agosto entre las 7:30 y las 9:30 al Servicio de Hemoterapia ubicado en el primer piso del Hospital.

Acosta es oriundo de San Francisco, pero se encuentra radicado hace varios años en Río Cuarto. Dado que su familia no reside en la misma ciudad, esto complejiza la búsqueda de dadores y por eso su entorno hizo un llamado a la solidaridad.

Requisitos para donar sangre