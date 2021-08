Personajes en miniatura posan en distintos lugares de Córdoba

Alejandro Scandolo es coleccionista desde hace diez años y además fotógrafo freelance, a lo que también se dedica desde hace 6 años.

Sin embargo, no es necesariamente de esos coleccionistas o fanáticos que guardan sus objetos más preciados solo en vitrinas o estantes, sino que los pone en acción en espacios reales de Córdoba y crea escenas que se aproximan a un realismo asombroso.

“Mis muñecos son los modelos y Córdoba mi escenario. La fotografía es un medio para seguir jugando”, expresó a cba24n.com.ar Alejandro. Inmediatamente aclaró: “La técnica no es lo más importante. La inspiración me la provee el paisaje, pero cuando hablo de paisaje, me refiero a lo minúsculo, ese pequeño lugar que con sus detalles se convierte en un gran escenario para una pequeña figura”.

Poses, gestos, diálogos imaginarios, interacciones, que hacen que estas postales comuniquen mucho más.

“Lo importante es jugar con las perspectivas, que quién mire la foto crea que la figura es mucho más grande de lo que realmente es", explicó.

"Mi cámara es el celular ya que muchas veces debo tirarme al piso o meterme en el río para sacar la foto por lo que necesito tener buena capacidad de maniobrar la cámara. Mi único propósito es lograr que quien mire mis fotos sienta lo mismo que yo sentí al tomarla”, detalló.

“Dicen que Fotografía es pintar con luz y con el proyecto CoFFa además busco que sea jugar”, dice en referencia a esta iniciativa que formaliza su intención de contagiar esta particular manera de hacer arte. (Fuente: Cba24N)