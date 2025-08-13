El ministro de Vinculación Comunitaria de Córdoba, el sanfrancisqueño Daniel Pastore, advirtió que la candidatura de Natalia de la Sota fuera del frente oficialista podría “terminar siendo funcional” al presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Lo puedo decir en lo personal, con dolor. Yo he sido testigo, de hecho he participado de propuestas para que Natalia tenga el espacio que se merece en el espacio político que fundó su padre. No pudo ser. Claramente había una decisión de participar solo de la elección, eso nosotros lo tenemos que respetar”, expresó en el programa Córdoba en Foco de SRT Media.

Pastore sostuvo que el oficialismo trabaja “con gran esfuerzo” en una propuesta competitiva para una elección “en la que tradicionalmente perdemos feo, por 30, 25 puntos”. En ese sentido, advirtió: “Tenemos alguna chance de ganar esta elección, de ganarle a Milei. Esa chance puede estar puesta en riesgo por esta decisión de Natalia”.

Según el ministro, la postura de la legisladora “que dice querer perjudicar a Milei, terminaría siéndole funcional”, algo que —remarcó— estaría lejos de su intención. “La única diferencia que tenemos con Natalia es que ella dice que lo criticó un ratito antes. Discutible”, afirmó.

De la Sota lanzó recientemente su propio espacio, Defendamos Córdoba, con el que buscará la reelección como diputada nacional. Su decisión de no integrar la lista de Provincias Unidas, que lideran el gobernador Martín Llaryora y el exgobernador Juan Schiaretti, generó tensiones internas.

En el entorno oficialista había expectativa de que Schiaretti encabezara la nómina, con la premisa de representar “al mejor de los nuestros”, según Pastore. Además, el ministro destacó que la alianza de gobernadores que integra Provincias Unidas promueve “disciplina fiscal y un Estado inteligente, pero que impulse el desarrollo integral de las personas y un federalismo real”, diferenciándose tanto del libertarismo como de “los que creen que desde el Estado se pueden resolver todos los problemas”.