Este lunes por la mañana llegó a Córdoba Pablo Rodríguez Laurta, el hombre de 39 años detenido el pasado sábado en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando intentaba huir a Uruguay con su hijo de 6 años. El traslado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por la Guardia de Infantería y un grupo de elite del ETER.

Laurta está acusado de tres homicidios cometidos en el lapso de una semana. Primero, en Entre Ríos, asesinó al conductor de una aplicación de movilidad, Martín Palacio, a quien había convocado días antes para un viaje. Luego, en Córdoba, perpetró un doble femicidio: mató a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio el sábado 11 de octubre. Tras cometer los crímenes, escapó con su hijo menor, lo que derivó en un alerta nacional para dar con su paradero.

En Entre Ríos, donde permaneció detenido durante el fin de semana, se le dictó prisión preventiva por cuatro meses en el marco del primer caso. Según indicaron fuentes judiciales, Laurta se encuentra “lúcido y consciente de sus actos”.

Una vez completados los trámites formales en la Jefatura de Policía de Córdoba y Medicina Forense, será trasladado al penal de Cruz del Eje, donde permanecerá en un sector de máxima seguridad mientras avanza la investigación judicial por los dos femicidios.

El caso conmociona a Córdoba y al país entero, no solo por la violencia de los hechos sino también por el peligro que representaba Laurta en su intento de fuga con un menor de edad.