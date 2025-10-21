En el tramo final hacia la elección del próximo 26 de octubre, el principal candidato de Fuerza Patria en Córdoba, Pablo Carro, mantuvo este lunes distintas reuniones con militantes y representantes de distintos sectores en San Francisco y Arroyito.

El actual diputado nacional, que busca renovar su banca y en la lista es secundado por Constanza San Pedro, dialogó con El Periódico y resaltó que “hay que ganarle a Milei en toda la Argentina, no en Córdoba” y consideró que Fuerza Patria es el único espacio que puede hacerlo a nivel nacional. Además, aseguró que no mayores diferencias entre Juan Schiaretti y Natalia dela Sota, las otras opciones que nuclean al peronismo de Córdoba.

“En primer lugar que hay que ponerle un límite a Milei, que viene siendo un desastre generalizado. La gente no llega a fin de mes, hay muchas dificultades, está difícil pagar las tarifas, los alquileres, mucha gente se queda sin laburo, la situación es muy muy crítica. A eso hay que agregarle ese ajuste brutal, la crueldad que le imprime Milei y el ataque a sectores muy débiles de la sociedad”, sostuvo.

Y añadió: “Y si a eso le agregás que encima donde ejercen esa crueldad hay corrupción y están pidiendo coimas, eso fue un combo explosivo para el gobierno y se lo vio en la elección de la provincia de Buenos Aires. Donde no se eligió el camino del medio, sino que se eligió a Fuerza Patria para darle el correctivo a Milei. Eso nos fortaleció en todo el país”.

En paralelo, marcó diferencias con el escenario bonaerense y apuntó a la dirigencia local: “En Córdoba siempre es más complejo. Si fuera provincia de Buenos Aires solo se trataría de juntar el peronismo para enfrentar a Milei. Eso en Córdoba tiene otra complejidad. Nosotros decimos que que no hubiera sido posible el ajuste de Milei sin la complicidad del gobierno de Córdoba y sus diputados en el Congreso. Le dieron la Ley Bases, no fueron contra el DNU 70, validaron el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora como hay elecciones se disfrazan de opositores y se dan cuenta que la gente no no llega a fin de mes".

Asimismo, marcó diferencias con el espacio que encabeza De la Sota. "Yo no veo ninguna diferencia entre lo que expresan Schiaretti y Natalia de la Sota. Ahora tienen que mostrar sus diferencias entre ellos, pero son más calculadas de campaña electoral y de marketing.”

Estrategia electoral y objetivo parlamentario

Carro remarcó que su disputa excede el resultado provincial: “Muchos dicen que hay que ganarle a Milei en Córdoba y yo creo que hay que ganarle en toda la Argentina, no en Córdoba. Y eso la única fuerza política que puede hacerlo es Fuerza Patria. Puede ser que acá nosotros no le ganemos a Milei, pero sabemos que lo que sumamos en Córdoba se suma al proyecto nacional, que es quien le puede poner un límite llegando a los dos tercios para evitar que pueda gobernar a través de vetos y desde ahí construir una alternativa donde tenemos figuras salientes como la de Axel, Grabois o la misma Cristina, por supuesto.”

“Opción B” y pronóstico económico

“Schiaretti es la opción B del círculo rojo. Ellos ya saben que lo de Milei está agotado en términos económicos, lo percibe todo el mundo, aunque todavía haya mucha gente queriendo aguantar esa esperanza para ver si llega a ser cierto que puede cambiar las cosas. Pero el círculo rojo lo sabe y después de las elecciones va a haber una devaluación muy importante”, afirmó.

Y completó: “Entonces, aunque le vaya relativamente bien, va a perder legitimidad de manera brutal y se va a armar un vacío de poder importante y entonces ahí va a estar Schiaretti, De la Sota, Pichetto y todo ese sector al medio que creen que el principal problema de la Argentina es el kirchnerismo, este que están listos para ponerle funcionarios a Milei o bien para reemplazarlo si no hay alternativa.”

“Si nosotros le ganamos en todo el país a Milei estará obligado a dar un giro en su política económica y cambiar las cosas”, subrayó.

Ejes productivos, ingresos y jubilaciones

Carro evaluó la situación provincial y detalló prioridades económicas: “La verdad que a Córdoba le ha ido muy bien en los años de Néstor y Cristina, le fue mal con Macri, le volvió a ir bien con con Alberto y ahora está yendo para atrás, el campo, el turismo, el sector productivo, el complejo científico tecnológico. Hay mucho daño en Córdoba. Para nosotros los principales puntos tienen que ver con que los salarios le tienen que ganar a la inflación, no pueden estar bajo la línea de pobreza. Las jubilaciones tienen que aumentar, hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente. Lo que reactiva la economía es el consumo popular en la Argentina.”

También planteó medidas específicas: “Hay que parar con las importaciones desmedidas porque no puede competir nuestra industria. Si nosotros conseguimos el número, el año que viene volvemos a insistir con la moratoria previsional y con un aumento de emergencia a los jubilados.”

Política exterior y deuda con el FMI

El candidato propuso un replanteo del posicionamiento internacional: “Y hay que plantearse con seriedad cuál es la posición argentina en el concierto internacional, ¿no? Hoy estamos en una etapa de multilateralismo, donde ya no hay potencias únicas en el mundo y Estados Unidos se está resistiendo a través de la fuerza militar y tratando de poner condiciones en América Latina. La verdad que el peor negocio está siendo que además en Estados Unidos es un competidor porque nosotros el mayor intercambio que tenemos económico es con Brasil primero, con China después, con la comunidad europea, recién cuarto Estados Unidos. Ahora Estados Unidos le vende le vende a China lo mismo que le vendemos a nosotros. Tenemos con China nuestra economía bastante complementaria, le compramos algunas cosas, le vendemos otras. Con Estados Unidos no es así.”

“Estados Unidos no quiere que haya desarrollo productivo. En todo caso quieren una base militar y detener nuestro programa nuclear para que no compita con el de ellos. Me parece que la Argentina tiene que cambiar ese posicionamiento y volver a su posicionamiento histórico”, dijo, y sumó: “Además, rediscutir seriamente cómo hacemos para pagarle el Fondo Monetario. Esto es impagable. No hay manera de mejorar las jubilaciones ni de que los docentes o el personal de salud cobren bien y pagar la deuda externa.”

Escenario inmediato y mensaje final

Carro advirtió sobre el corto plazo: “Va a seguir siendo una Argentina muy difícil, donde la situación económica va a empeorar, este va a haber una devaluación brutal y eso va a impactar sobre los que menos tienen, con corridas bancarias.”

Y cerró: “Ante este panorama hay salida y la salida es política. Todas las veces que hubo políticas neoliberales en la Argentina, el mensaje asociado es no se puede cambiar nada. Hasta no hace mucho teníamos los mejores salarios de América Latina, las mejores jubilaciones en dólares, poníamos satélites en el espacio. No solo llegabas a fin de mes, sino que podías pensar en conseguir tu casa o independizarte. Hoy lo que vemos son personas entre 30 y 40 años, ya nada pibes, que están volviendo a la casa de sus viejos porque no tienen dónde estar. Lo hicimos antes, podemos volver a hacerlo, hay que confiar en la Argentina, hay que elegir diputados y diputadas que no traicionen y que trabajen para construir esa Argentina mejor.”