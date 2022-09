Organizan rifa para ayudar a Juan, el joven que se accidentó con una amoladora

La historia de Juan Brillada conmocionó a gran parte de la región este fin de semana luego de la entrevista que brindó a El Periódico. El joven de 20 años sufrió lesiones terribles en el marco de un accidente doméstico cuando maniobraba una amoladora. Perdió un ojo y sufrió un corte profundo en su rostro.

A partir de esta situación, el muchacho afronta una recuperación con una fortaleza admirable, la cual atribuye la fortaleza que le da su familia y amigos. Sin embargo, requiere de más colaboración debido a que tiene que necesita una nueva cirugía y durante varios meses no podrá volver a trabajar.

Es por esto que organizaron una rifa solidaria para que toda la comunidad pueda colaborar al participar de la iniciativa.

Para colaborar comunicarse al celular de Juan Brillada 3564 206091. Los números tienen un valor de 300 pesos y dos por 500 pesos.

Además pusieron a disposición una cuenta bancaria de Juan Brillada para los que quieran transferir el dinero y ayudar: CBU 0000003100022954259671 / ALIAS: rias.bares.barco.mp

Se sortearán varios premios importantes, entre ellos un lechón con un vino, 2 pollos con ensalada, 1 torta, botella de fernet con coca, un kilo de helado, bolón de fruta y verduras, entre otros.

La historia

Todo ocurrió cuando maniobraba una amoladora y el disco que utilizaba se partió. El destino quiso que la mitad de este impacte directamente en su rostro, provocándole graves lesiones: la pérdida de un ojo y un corte profundo en la cara que estuvo a solo milímetros de lesionar el cerebro.

“Esa tarde llegué de trabajar, saludé a mi hijo Lionel y me puse con la obra en mi casa. Estoy terminando mi casita en el patio de mi suegra”, recordó Juan en diálogo con El Periódico.

“El disco no era para esa amoladora. Se ve que apreté mucho la máquina y se reventó, se partió en dos. Una parte no sé dónde fue a parar y la otra se encastró en mi rostro”, recordó.

La suegra de Juan, Carolina Barale, fue la primera que lo asistió debido a que los otros integrantes de la familia no podían salir de su estupor. Rápidamente llamaron a la Policía de Josefina y en un móvil lo trasladaron al Hospital Iturraspe de San Francisco.

“No me podían sacar el disco, por eso llegué al hospital con el disco en la cara. Lo primero que hicieron fue llevarme a una habitación del hospital donde me durmieron. Pero cuando me desperté lo tenía todavía porque no había llegado el médico. Ahí pregunté por el ojo y me dijeron que iban a hacer todo lo posible pero creían que no se podía salvar”, relató.

Luego lo volvieron a dormir y cuando despertó ya lo habían operado y extraído el disco: “Lo primero que pregunté fue por el ojo y me dijeron que lo había perdido. Y les dije, lo importante es que estoy acá y no perdí la vida”.

Requiere otra cirugía

Luego de una enorme operación inicial, los profesionales médicos del Hospital Iturraspe le informaron que tendrá que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica y pronto.

Esto fue porque se le rompió la prótesis que le colocaron en el ojo y requiere de una nueva. “La que tengo es muy grande y me abrió la herida. Me tienen que poner una más chica. La prótesis es muy costosa”, contó.

En este sentido explicó que tenía que someterse a la operación hace pocos días, pero no llegaron a juntar el dinero suficiente que pedían en una clínica de Córdoba.