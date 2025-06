Río Cuarto está revolucionada: la agencia 028, un polirrubro en Cabrera al 400, vendió el boleto ganador del Quini 6, que asciende a la impresionante cifra de más de 2.100 millones de pesos. La dueña del local, Erika, se enteró del “notición” hoy y desde entonces vive un día con el teléfono que "explota de mensajes" y un desfile constante de curiosos por el negocio

"Por fin una alegría, hermoso", soltó Erika en diálogo con "Lo que Pasa", el programa de Radio Villa María AM 930. La mujer no disimuló su inmensa satisfacción, pero ahora su mayor anhelo es que el afortunado o afortunada se aparezca a cobrar el premio.

"Lo único que esperamos es que lo cobren, porque estos últimos dos o tres años hemos tenido no de esa magnitud en premios, pero sí han prescrito y no han pasado nunca a cobrarlo", reveló la agenciera, manifestando su preocupación por la posibilidad de que el ganador no aparezca.

Sobre la identidad del flamante millonario, Erika confesó no tener "ni la menor idea". Explicó que, al estar el local muy cerca de la Terminal, tienen "mucha gente de paso". Además, reciben clientes de la zona y de pueblos cercanos del sur de Córdoba, lo que hace casi imposible identificar al afortunado.

Según consignó Radio Villa María, la agenciera remarcó que es vital que el ganador se presente, no solo por el cliente, sino también porque la agencia cobra un porcentaje del premio.

Se espera que, en las próximas horas o días, la persona ganadora aparezca para iniciar el proceso de cobro con Lotería de Córdoba y ponga fin al misterio del millonario anónimo.