Un hombre murió este sábado 18 de octubre en Villa Carlos Paz luego de que su vehículo fuera embestido por otro automóvil en las inmediaciones del acceso a la ciudad serrana, según informó la Policía de Córdoba.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando un Volkswagen Gol que circulaba por avenida San Martín en dirección Carlos Paz–Córdoba intentó girar hacia la calle Vélez Sarsfield. En ese momento fue impactado por otro Volkswagen Gol que se desplazaba en sentido contrario, ingresando a Villa Carlos Paz, según indicó La Voz.

El conductor del primer vehículo sufrió heridas de gravedad. Fue atendido en el lugar del accidente y trasladado al hospital municipal Gumersindo Sayago, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades trabajan en la investigación para establecer la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.