"Ya que no hacen, que no molesten": críticas de Llaryora a la Nación por demorar el traspaso de la autopista 19 El gobernador cuestionó que aún teniendo la obra preadjudicada el Gobierno nacional no firma los trámites administrativos para poder comenzar los trabajos. "Está en estado de abandono, ni siquiera de mantención", dijo sobre la autopista.