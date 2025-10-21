El presidente Javier Milei arribó pasadas las 17 a la ciudad de Córdoba para encabezar una actividad en la zona del Buen Pastor junto a Gonzalo Roca y la lista local de La Libertad Avanza.

A su espera se concentró una gran convocatoria de militantes y simpatizantes. Hubo cortes de calles, vallas y un despliegue policial en Nueva Córdoba. La organización anticipó recorrida a pie entre Ituzaingó y San Lorenzo y la posibilidad de un breve discurso.

El Presidente aterrizó en un Faulker de la Fuerza Aérea acompañado por Karina Milei y, antes de dirigirse al punto de la recorrida, se detuvo en el mismo hotel donde se alojó en septiembre. Desde el aeropuerto, tres camionetas con la comitiva salieron escoltadas por una ambulancia y personal policial. Según la información oficial, el arribo se produjo “pasadas las 17”.

La zona elegida para la actividad es Nueva Córdoba —con inicio en Ituzaingó y San Lorenzo— por su fuerte circulación juvenil. La intención, adelantaron los organizadores, era replicar el esquema de otras provincias con un contacto directo con el público. El diputado nacional Gabriel Bornoroni remarcó: “Estará en contacto permanente con la gente, que es lo que le gusta. Le gusta sacarse fotos con todos”.

Recorrida, discurso y candidatos presentes

El primer candidato a diputado por Córdoba, Gonzalo Roca, anticipó: “Estará en Ituzaingó y San Lorenzo, y caminaremos hasta las Aguas Danzantes del Buen Pastor. Seguramente dará un pequeño discurso con megáfono o en la camioneta”. En paralelo, desde el equipo local se indicó que Milei caminaría, como en sus visitas recientes a Tucumán y Santiago del Estero.

Acompañan la actividad las y los postulantes Laura Soldano, Marcos Patiño Brizuela, Laura Rodríguez Machado y Enrique Lluch. Bornoroni añadió: “Córdoba es la provincia más liberal, y le daremos ese fortalecimiento a los cordobeses y a Roca”, y expresó sus expectativas: “Tenemos mucha expectativa. Necesitamos una Argentina fuerte, sin ningún plan platita. Los cordobeses siempre dieron el puntapié inicial para salvar al país del kirchnerismo, y lo volverán a hacer”.

Operativo en el centro y desvíos del transporte

Desde media mañana se dispuso un vallado amplio, con calles cortadas y tránsito restringido varias cuadras a la redonda del Buen Pastor. La Municipalidad implementó desvíos para las líneas que circulan por Hipólito Yrigoyen. En el dispositivo participaron fuerzas federales y provinciales.

A unas cinco cuadras de la recorrida, frente al Patio Olmos, se realizó una manifestación en rechazo a la presencia presidencial, con participación de la UEPC y organizaciones sociales.

Agenda política y economía

El desembarco en Córdoba se produjo luego de que Milei confirmara que habrá cambios de Gabinete tras conocerse los resultados del domingo. En la previa, el dólar volvió a tocar el techo de la banda y el Banco Central vendió US$ 45,5 millones. Para este miércoles está prevista la llegada del ministro de Economía Luis Caputo, quien, según la organización local, expondrá “lo que se está haciendo en la macroeconomía que impacta en la micro”, con una actividad en la Bolsa de Comercio.