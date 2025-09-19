El presidente Javier Milei afirmó que “se puso la campaña al hombro” y que asumió un rol más activo en la política del Gobierno nacional, al tiempo que reiteró que su gestión logró sacar a doce millones de personas de la pobreza.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Cadena 3, luego de su discurso en el acto por los 125 años de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde también abordó temas como la situación económica, el vínculo con las provincias y el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad. También lanzó duras críticas al exgobernador Juan Schiaretti y al kirchnerismo.

Según consignó Cadena 3, Milei explicó que, tras los últimos resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, su gestión realizó una autocrítica que derivó en una reorganización de la estructura política del Gobierno. “Me puse la campaña al hombro y tengo un rol más activo con la política”, afirmó, y destacó la reactivación del Ministerio del Interior como canal directo con las provincias.

Consultado sobre los comicios en Buenos Aires, donde La Libertad Avanza quedó en segundo lugar con el 33% de los votos, el Presidente relativizó el resultado. “Es la primera vez que una fuerza libertaria tiene un resultado de esta magnitud en la provincia”, señaló, y consideró que las elecciones distritales “no son un predictor confiable” de las nacionales. Además, apuntó contra los intendentes que desdoblaron los comicios para priorizar lo local.

En materia económica, el mandatario denunció intentos de desestabilización. Aseguró que desde febrero “sectores ligados al kirchnerismo” buscan generar incertidumbre en los mercados. “Torpedean los fundamentos de la economía para volver al poder”, advirtió. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno trabaja en acuerdos con gobernadores de cara a una serie de reformas estructurales que se impulsarán tras el 11 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso.

En cuanto a indicadores sociales, Milei aseguró que “doce millones de personas salieron de la pobreza” gracias a la baja de la inflación y a las políticas de asistencia del Ministerio de Capital Humano. Aunque reconoció que todavía un tercio de la población se encuentra en esa situación, señaló que “esas personas llegan mejor a fin de mes que antes” y sostuvo que hay que profundizar ese rumbo. “O seguimos en este camino o volvemos al que nos lleva al 50% de pobreza”, remarcó.

Sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Presidente afirmó estar “muy tranquilo” y defendió la honestidad de su gobierno. “Somos un gobierno muy honesto”, subrayó.

También negó recortes en la asistencia a personas con discapacidad: “No le quitamos la asistencia a nadie que le corresponda tenerla”, aseguró, y destacó el trabajo conjunto con los ministerios de Salud y Capital Humano para garantizar la cobertura.