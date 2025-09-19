El presidente Javier Milei, en visita electoral en Córdoba, criticó este viernes al ex gobernador y candidato a diputado de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, a quien le atribuyó una propuesta para aumentar el gasto público y la inflación. El ex gobernador le respondió poco después en sus redes sociales a través de dos publicaciones. “Milei miente descaradamente”, dijo Schiaretti.

El Presidente le endilgó al ex gobernador un plan que “implica elevar el déficit fiscal en siete puntos”. “¿Con qué lo vamos a financiar?”, se preguntó el Presidente en la Bolsa de Comercio de Córdoba, y advirtió que una medida así “implicaría llevar el IVA al 42 por ciento”.

“¿Con qué dinero lo vamos a financiar: ¿con emisión monetaria o endeudamiento?”, dijo Milei.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Para el Presidente, Schiaretti es “un mentiroso, porque dice que va a aumentar el gasto público, hace propuestas que implican subir siete puntos de PBI y dice que quiere mantener el equilibrio fiscal”. "¿Nos va a romper la cabeza con inflación? Va a destrozar a la gente", disparó Milei, en una entrevista posterior con Cadena 3.

La respuesta de Schiaretti

El candidato a diputado nacional por Córdoba retrucó en sus redes sociales con, donde se refirió de forma personal al actual Presidente, al que cuestionó por apoyar a quienes evaden impuestos, y detalló su propuesta de equilibrio fiscal.

"El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal", inició Schiaretti su respuesta en su cuenta oficial de X, en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Luego, el ex mandatario provincial desplegó una serie de argumentos sobre la reforma tributaria que propone: "Mi propuesta es simple: eliminar los impuestos distorsivos como Ingresos Brutos y el impuesto al Cheque, y reemplazarlos por un IVA provincial, tal como funciona en Brasil. Esto no significa un aumento de la presión tributaria sobre el PBI, sino dejar de penalizar la producción y evitar que los argentinos exportemos impuestos, para ser más competitivos".

Schiaretti le dedicó el segundo punto a la eliminación de retenciones: "Hay que eliminar las retenciones a las exportaciones, que representan apenas el 0,9% del PBI y castigan a todo el interior productivo. Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional se llevó 175 mil millones de dólares del interior productivo; de ese total, Córdoba aportó 35 mil millones".

Además, propuso una "lucha" contra evasión impositiva: "Para lograr un equilibrio fiscal sostenido es indispensable reducir la evasión. Argentina tiene la mayor evasión de Latinoamérica: 3,7% del PBI. Milei nunca la va a bajar, porque considera “héroes” a los evasores. Es inadmisible que un presidente, cuya obligación es cobrar impuestos, glorifique a quienes los evaden".

El último eje que tocó Schiaretti fue el equilibrio fiscal, concepto acuñado y adorado por Milei: "El equilibrio fiscal hecho “a los hachazos”, como lo hace Milei, es inconsistente y cruel con los sectores más vulnerables. Lo innovador es sostener el equilibrio fiscal en el tiempo con equilibrio social, como hacemos en Córdoba desde hace más de 20 años: además de mantener el equilibrio fiscal, atendemos los problemas de la gente y realizamos las obras de infraestructura que la provincia necesitaba para progresar".

“Debería serenarse”

En otra publicación posterior, el ex gobernador siguió con sus críticas: “Es poco serio que el Presidente nos venga a decir a los cordobeses haber encontrado la máquina de la prosperidad. Eso es faltarle el respeto a la gente que no llegan a fin de mes, a los jubilados que no pueden comprar sus remedios, a los universitarios que pelean por sostener el presupuesto de sus casas de estudio. Más aún cuando el empleo privado registrado es menor al 2023 y los niveles de actividad muestran un descenso preocupante".

"El Presidente debería serenarse, mirar de frente la realidad y actuar en consecuencia. Porque no se puede tapar el sol con las manos cuando la gente sufre todos los días”, agregó.

“Lo que el país necesita es un rumbo serio, con equilibrio fiscal, producción y trabajo. No espejismos que sólo profundizan la desilusión y la bronca de la gente”, cuestionó.