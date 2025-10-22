El presidente Javier Milei visitó esta tarde la ciudad de Córdoba para el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia antes de las elecciones legislativas del próximo domingo. El presidente encabezó una caminata en el barrio Nueva Córdoba, rodeado por miles de personas y militancia con banderas argentinas y violetas.

Saludó desde una camioneta, caminó unos metros para sacarse fotos y volvió al vehículo junto a Karina Milei y el principal candidato en Córdoba, Gonzalo Roca.

Con un megáfono, abrió su intervención que duró unos cinco minutos. “Quiero darles las gracias por este recibimiento. Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Hemos bajado la inflación, eliminado los piquetes y sacado a 12 millones de personas de la pobreza. Por eso les pido que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena”.

Y agregó: “No se puede quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo. Entiendo que es aberrante tener 30% de pobres, pero hoy sacamos de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

“Estamos exterminando la inseguridad, tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia”, y enfatizó: “Estamos exterminando el narcotráfico, cuando el Gobierno anterior había dicho que la batalla estaba perdida”.

También dejó un mensaje específico para la plaza cordobesa: “Es muy grato venir a Córdoba, me acompañaron en el 2023 para derrotar a (Sergio) Massa, y hoy les pido que acompañen a Gonzalo Roca el domingo”.

Durante la caminata se vieron entre la gente al influencer Iñaki Gutiérrez y a la diputada Lilia Lemoine.

En paralelo, movimientos de izquierda y organizaciones sociales realizaron una contramarcha en las inmediaciones del Patio Olmos.

El operativo en Nueva Córdoba incluyó vallados, desvíos y presencia de fuerzas federales y provinciales en el perímetro de la actividad, que se extendió más que sus recientes visitas a otras provincias, aunque el discurso fue breve.