La Municipalidad de Córdoba entregó, por medio de la Universidad Libre del Ambiente, los certificados a los estudiantes que egresaron de esta institución tras haber cursado las propuestas de la cohorte 2022.

Se trata de 664 alumnos, que participaron de diplomaturas y formación en empleos verdes durante este año, apostando a la educación en valores y herramientas ambientales y la formación de los vecinos.

El acto se llevó a cabo en la Auditorio de la Reforma de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba con la presencia de autoridades, docentes, alumnos y familiares.

Las propuestas de este año incluyeron las siguientes diplomaturas: Gestión del Agua y Sostenibilidad de los Recursos Hídricos; Apicultura Agroecológica; Derecho Ambiental; y Gestión y Política Ambiental.

En la oportunidad, el intendente Martín Llaryora agradeció a los presentes la capacitación adquirida y expresó: "El modelo de economía circular es una gran oportunidad, por eso agradezco a la universidad que desarrolla cambios estratégicos rápidos, y con esta diplomatura en mas de una empresa los van a poner a liderar los cambios, porque no hay quien compita en economía circular con ustedes, porque no hay quien compita en Córdoba".

"Estas diplomaturas son parte del liderazgo y de los puestos verdes que se vana a generar, ahora no va a ver empresa ni gobierno ni organismo que no pueda prescindir que alguien que entienda de sustentabilidad y de economía circular, que es el modelo productivo de esta nueva era", agregó.

"El pro consumidor va a exigir productos de la economía circular que va a ser exponencial, no lineal y el cambio va a venir mas rápido", destacó el jefe municipal.

"Nuestra visión de la ciudad, no es solo romántica del tema del ambiente, nosotros creemos que no podemos ser líder, como ustedes que están formados para ello, que uno no puede ocupar un lugar de responsabilidad sin tener en claro el signo de nuestro tiempo y ni la protección ambiental, ya no podemos hablar para las próximas generaciones porque el impacto que estamos teniendo hoy por el calentamiento global, no tenemos mas excusas, tenemos que actuar. Es poner a al sociedad primero en el concepto de la economía", concluyó Llaryora.

También, en el marco del programa Formación en Empleos Verdes, se llevaron a cabo cursos de: Instalación de Equipos de Energía Solar Térmica; Instalación de equipos de energía solar fotovoltaica; Mantenimiento de Espacios Verdes; Formación Básica en Creación, Reparación y Mantenimiento de Objetos para una Economía Circular; Jardinería Regenerativa; y Auxiliar de Ciclo-Mecánica.

“El intendente Martín Llaryora tomó al ambiente como la política pública central y no podemos avanzar hacia eso sin empezar por la educación, por eso decidió potenciar a la ULA. Hoy es un día de alegría, porque ustedes se llevan esta certificación para ser agentes de cambio“, destacó el secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Jorge Folloni.

Además, durante el transcurso de 2022, la oferta de la ULA incluyó también capacitaciones, webinars, seminarios, cursos, talleres y actividades recreativas, contabilizando un total de 6888 inscripciones en más de 100 propuestas.

Además, la Universidad Libre del Ambiente desarrolla una amplia variedad de iniciativas para promover la educación ambiental y la adopción de hábitos sostenibles en todos los sectores, como los programas Escuelas Verdes, Comunidades Sostenibles, Padrinazgo de Espacios Verdes, entre otros.

En gran medida estas propuestas son gratuitas y de libre acceso para todos los vecinos. Se puede conocer más sobre esta institución en https://ambiente.cordoba.gob.ar/ula/https://ambiente.cordoba.gob.ar/ula/.

Las diplomaturas en la ULA

Por primera vez, la Universidad Libre del Ambiente dicta 8 diplomaturas. Previo al inicio de la gestión municipal actual, existía una sola. Este año se añadieron dos más a las seis que se dictaban en 2021.

En esta oportunidad, dieron por finalizadas cuatro, con más de 500 egresados de distintas propuestas.

*El Programa Formación en Empleos Verdes*

Esta propuesta busca formar a la ciudadanía en sectores o actividades de la economía verde, aquella vinculada con las cuestiones ambientales.

Estos buscan brindar herramientas para un sector laboral en crecimiento, promoviendo la inclusión social, y favoreciendo la consolidación de la economía local y regional.