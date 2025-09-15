La peregrinación por el Camino del Peregrino se inició en las primeras horas del domingo 14 de septiembre desde Giulio Cesare, y culminó con la llegada al Santuario del Cura Brochero. Cada paso fue acompañado por oraciones, intenciones y agradecimientos, en una experiencia que combinó espiritualidad, tradición, naturaleza y cultura.

Como novedad, este año se desarrolló el Primer Encuentro de Peregrinos el sábado 13 de septiembre, que incluyó la tradicional Misa del Peregrino, espectáculos artísticos y momentos de preparación espiritual.

Además de su dimensión religiosa, la peregrinación dejó un fuerte impacto positivo en la economía local, impulsando la hotelería, la gastronomía y el comercio de la región. También se destacó la articulación entre instituciones, municipios, fuerzas de seguridad, vecinos y voluntarios, que garantizaron una experiencia organizada, segura y hospitalaria.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, resaltó: “El Santo Brochero no solo representa un ejemplo de fe y compromiso social, sino también un motor para el turismo religioso, que moviliza a miles de personas y posiciona a Córdoba como un destino espiritual único en el país”.

La actividad fue organizada por la Diócesis de Cruz del Eje, el Santuario del Cura Brochero y la Municipalidad de Villa Cura Brochero, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Turismo.

Una vez más, la peregrinación brocheriana fue testimonio vivo de que la fe, cuando se comparte, se multiplica.