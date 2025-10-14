La comuna de Colonia Iturraspe invita a participar de una capacitación en operación y mantenimiento de maquinaria agrícola, con eje en equipos de uso cotidiano en la región y que tendrá un esquema de cuatro encuentros teóricos y prácticos.

La capacitación se realizará desde el 18 de octubre al 8 de noviembre, uno por semana los sábados, de 8.30 a 11.30. Los capacitadores son de la Fundación Akron y la práctica se realizará en los campos de Agro Boscarol, en inmediaciones de Colonia Iturraspe, sobre la ruta provincial 1. La parte teórica se realizará por videollamada.

La instancia formativa es organizada junto a la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Universidades Populares (UUPP), con la participación de la Fundación Akron, Agro Boscarol y las administraciones comunales de Colonia Iturraspe, Colonia Marina y Colonia Anita.

La grilla contempla dos encuentros teóricos y dos prácticos. La parte práctica será estática, con maquinarias que Akron trasladará especialmente para el curso.

Contenidos técnicos

El temario incluye manejo y mantenimiento de:

Esparcidor de enmienda orgánica.

Cajas compactadoras de forrajes.

Mixer vertical.

Embolsadoras y extractoras de granos.

Tolvas autodescargables.

Drones agrícolas.

Fechas, sede y contacto