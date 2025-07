El ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, se pronunció enérgicamente respecto al voto del senador cordobés Luis Juez en los proyectos vinculados a la distribución de fondos de coparticipación, los cuales contaban con el apoyo de todas las provincias. Calvo acusó a Juez de ir en contra de los intereses de Córdoba.

En sus declaraciones en redes sociales, Calvo afirmó: “Luis Juez es el único senador que votó en contra de todas las provincias argentinas y traicionó al pueblo de Córdoba”.

El ministro cordobés profundizó su crítica al accionar del senador, ahora aliado estrecho del presidente Javier Milei: “Después está todo el día reclamando públicamente que se solucionen problemas que nos afectan a todos, pero cuando hay que sentarse y votar para que los recursos que son de los cordobeses lleguen realmente, vota en contra”.

Calvo concluyó su crítica con otra fuerte aseveración: “Una vez más demostró que es empleado del poder de turno”.

La senadora Alejandra Vigo fue la única representante de Córdoba en votar a favor, lo cual fue elogiado por el gobernador Martín Llaryora: mientras que Carmen Álvarez Rivero, del PRO, se ausentó y así evitó su voto.

También la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, aseguró: “Una vez más Luis Juez votó en contra de las provincias y en contra de Córdoba. Rechazó la restitución del impuesto a los combustibles y la distribución equitativa de los ATN, fondos fundamentales para sostener obras, salud y seguridad. Una vez más eligió alinearse con el poder central y darle la espalda a Córdoba y al espíritu federal que le confió nuestra provincia como su representante”.

La respuesta de juez

"No vengo a entregar mis convicciones. ¿Qué esperaban, que votara en contra de los jubilados y la discapacidad? No vengo a entregar mis convicciones, tengo una gran relación con el Presidente. Mi responsabilidad era votar como voté y es lo que corresponde

"Calvo me tiene sin cuidado. No me presto a operaciones. Calvo no tiene autoridad para hablar de mí, tiene que agarrar un bidón de cloro y hacer buches.

“Hasta que el gobernador Llaryora no tenga una austeridad, no me pidan que haga gestiones para tener más plata. No me pidan que haga gestiones para un gobernador de corrupción”, concluyó.