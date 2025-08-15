La madrugada y la mañana de este sábado podrían traer la caída de nieve o aguanieve en sectores puntuales de las sierras de Córdoba. La Policía de la Provincia, en base a datos de Hidro Córdoba, alertó sobre la presencia de lluvias, lloviznas y neblinas en distintos puntos de la región, junto a la probabilidad de precipitaciones sólidas en áreas de mayor altitud.

Según detalló el técnico en Meteorología Rafael Di Marco, las condiciones para que se registre nieve o aguanieve se mantienen firmes entre la noche de este viernes 15 y las primeras horas del sábado 16. “Se daría de manera aislada y en sectores puntuales, producto del ingreso de aire frío y la humedad presente en el ambiente”, explicó.

Durante la noche del viernes y hasta la mañana del sábado se prevé inestabilidad con probabilidad de precipitaciones.

El sábado continuará fresco, con registros térmicos que oscilarán entre los 6 y los 17 grados. La posible presencia de nieve o aguanieve podría afectar la visibilidad y las condiciones de los caminos, por lo que las autoridades policiales recomiendan a conductores y peatones extremar precauciones, especialmente en las rutas serranas, ante el riesgo de superficies resbaladizas y baja visibilidad.

Para el domingo se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto, mientras que entre lunes y martes podría registrarse un nuevo período de lluvias, con máximas cercanas a los 16 grados y mínimas que se ubicarán entre los 10 y 12 grados.