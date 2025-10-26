Llaryora votó en Córdoba y pidió “participar con compromiso y esperanza”
El gobernador emitió su voto este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús, en la capital cordobesa.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24. Tras sufragar, dialogó con los medios y compartió un mensaje en sus redes sociales en el que instó a los cordobeses a participar masivamente de las elecciones legislativas nacionales.
“Votar es un derecho político y un deber cívico. Ejercerlo es una de las formas más importantes de fortalecer y cuidar la democracia de nuestro país”, expresó el mandatario provincial en una publicación en la red X. En el mismo mensaje, añadió: “Este domingo no nos quedemos en casa: participemos masivamente con compromiso, responsabilidad y con esperanza. Seamos parte activa de esta jornada de comicios y ciudadanía”.
Llamado a la participación
Durante su visita al establecimiento, Llaryora valoró el desarrollo normal de la jornada: “No hubo ningún conflicto, se pudo abrir muy bien la elección. En toda la campaña pudimos garantizar en Córdoba la libertad de expresión”.
Consultado por la baja concurrencia a las urnas en las primeras horas del día, remarcó la importancia del compromiso ciudadano: “Cuando vos no vas a votar, los que acuden terminan participando por vos. Así que, a venir a votar”.
También insistió en que la participación democrática es fundamental para definir el rumbo del país: “Las elecciones son el espacio donde se construye el futuro de la Argentina, y necesitamos que todos sean parte de esa decisión”.
Preocupación por la situación económica
El gobernador trazó un panorama crítico sobre el contexto nacional y subrayó la necesidad de consenso político: “Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”.
Una jornada en paz
En sus declaraciones públicas, Llaryora destacó además el clima de normalidad en el desarrollo de los comicios: “Felicito a todos los partidos políticos por esta jornada que se está desarrollando en paz en toda la provincia. Un agradecimiento especial a los fiscales de todos los candidatos”.
Finalmente, el mandatario sostuvo que los cordobeses están “eligiendo el rumbo que queremos para un Congreso Nacional que avance con sensatez y diálogo sobre los temas centrales para el futuro de Córdoba y de la Argentina”.