El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, votó este domingo al mediodía en la Escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en Obispo Trejo 160, donde fue asignado a la mesa 24. Tras sufragar, dialogó con los medios y compartió un mensaje en sus redes sociales en el que instó a los cordobeses a participar masivamente de las elecciones legislativas nacionales.

“Votar es un derecho político y un deber cívico. Ejercerlo es una de las formas más importantes de fortalecer y cuidar la democracia de nuestro país”, expresó el mandatario provincial en una publicación en la red X. En el mismo mensaje, añadió: “Este domingo no nos quedemos en casa: participemos masivamente con compromiso, responsabilidad y con esperanza. Seamos parte activa de esta jornada de comicios y ciudadanía”.

Llamado a la participación

Durante su visita al establecimiento, Llaryora valoró el desarrollo normal de la jornada: “No hubo ningún conflicto, se pudo abrir muy bien la elección. En toda la campaña pudimos garantizar en Córdoba la libertad de expresión”.

Consultado por la baja concurrencia a las urnas en las primeras horas del día, remarcó la importancia del compromiso ciudadano: “Cuando vos no vas a votar, los que acuden terminan participando por vos. Así que, a venir a votar”.

También insistió en que la participación democrática es fundamental para definir el rumbo del país: “Las elecciones son el espacio donde se construye el futuro de la Argentina, y necesitamos que todos sean parte de esa decisión”.

Preocupación por la situación económica

El gobernador trazó un panorama crítico sobre el contexto nacional y subrayó la necesidad de consenso político: “Estamos entrando en un momento muy difícil y es clave que todos los sectores trabajen juntos para cuidar el empleo y la producción”.

Una jornada en paz

En sus declaraciones públicas, Llaryora destacó además el clima de normalidad en el desarrollo de los comicios: “Felicito a todos los partidos políticos por esta jornada que se está desarrollando en paz en toda la provincia. Un agradecimiento especial a los fiscales de todos los candidatos”.

Finalmente, el mandatario sostuvo que los cordobeses están “eligiendo el rumbo que queremos para un Congreso Nacional que avance con sensatez y diálogo sobre los temas centrales para el futuro de Córdoba y de la Argentina”.