Llaryora respaldó las marchas en defensa de las universidades públicas y criticó el veto presidencial
El gobernador de Córdoba se manifestó en sus redes sociales en el marco de las manifestaciones en defensa del financiamiento. "Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, sostuvo Llaryora, en un claro mensaje hacia la Casa Rosada.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su apoyo a las manifestaciones que se realizaron este miércoles en todo el país en defensa de la educación superior pública y en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial llamó a defender la universidad pública como herramienta de progreso y de movilidad social.
“Defendamos con orgullo la Universidad Pública. No es reduciendo las oportunidades educativas que Argentina va a salir adelante. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, sostuvo Llaryora, en un claro mensaje hacia la Casa Rosada.
El gobernador instó a los legisladores nacionales a respaldar el reclamo universitario: “La educación pública es uno de los pilares del progreso y de ascenso social. Por eso le pido a nuestros diputados, sean del partido político que sean, que acompañen el reclamo universitario para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de estudiar y desarrollarse”.
En esa línea, remarcó que “no podemos ser la generación que cierre la universidad, tenemos que ser quienes abramos universidades”. Y destacó el plan provincial de expansión de la Universidad Provincial de Córdoba con la construcción de 14 nuevas sedes “para llevar la universidad a cada rincón de la provincia”.
Llaryora también agradeció a los diputados que acompañaron la sesión en la que se insistió con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan, ambas rechazadas por el presidente Milei mediante veto total. “El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país”, expresó.
Finalmente, el gobernador sostuvo que “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo” y ratificó que continuará trabajando “con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”.