El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su apoyo a las manifestaciones que se realizaron este miércoles en todo el país en defensa de la educación superior pública y en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario provincial llamó a defender la universidad pública como herramienta de progreso y de movilidad social.

“Defendamos con orgullo la Universidad Pública. No es reduciendo las oportunidades educativas que Argentina va a salir adelante. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, sostuvo Llaryora, en un claro mensaje hacia la Casa Rosada.

El gobernador instó a los legisladores nacionales a respaldar el reclamo universitario: “La educación pública es uno de los pilares del progreso y de ascenso social. Por eso le pido a nuestros diputados, sean del partido político que sean, que acompañen el reclamo universitario para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de estudiar y desarrollarse”.

En esa línea, remarcó que “no podemos ser la generación que cierre la universidad, tenemos que ser quienes abramos universidades”. Y destacó el plan provincial de expansión de la Universidad Provincial de Córdoba con la construcción de 14 nuevas sedes “para llevar la universidad a cada rincón de la provincia”.

Llaryora también agradeció a los diputados que acompañaron la sesión en la que se insistió con la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan, ambas rechazadas por el presidente Milei mediante veto total. “El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestro país”, expresó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a su pueblo” y ratificó que continuará trabajando “con decisión para defender la salud y la educación públicas, pilares fundamentales del progreso de nuestra patria”.