El gobernador Martín Llaryora firmó un decreto que impulsa una nueva fase en el proceso de reorganización administrativa del Estado provincial, en el marco de la Ley N° 11.015, que faculta al Poder Ejecutivo a transformar sociedades del Estado y de economía mixta según la legislación vigente.

La medida se inscribe dentro del plan de modernización institucional que lleva adelante el Gobierno de Córdoba, con el propósito de optimizar la gestión pública, fortalecer la transparencia y adecuar la estructura administrativa a los nuevos marcos normativos nacionales y provinciales, según se informó en un comunicado.

Transformación de agencias y creación de un nuevo ente autárquico

El decreto establece que, tras su disolución y liquidación, las siguientes agencias provinciales adoptarán la figura legal de entes autárquicos, manteniendo su denominación actual y la vinculación funcional con el Poder Ejecutivo prevista en la Ley N° 10.956:

Agencia Córdoba Deportes

Agencia Córdoba Cultura

Agencia Córdoba Turismo

Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF)

Además, se dispone la creación de un nuevo ente autárquico único, denominado “ProCórdoba”, bajo la órbita del Ministerio de Economía y Gestión Pública. Este organismo integrará las competencias, recursos y capacidades de las actuales:

Agencia ProCórdoba

Agencia Córdoba Innovar y Emprender

Agencia para la Competitividad de Córdoba

Con este esquema, las instituciones continuarán desarrollando sus funciones específicas, ahora bajo un formato con mayor autonomía administrativa y financiera, preservando su rol estratégico en el diseño y ejecución de políticas públicas.

Un modelo para optimizar recursos y potenciar la gestión

La transformación busca potenciar la sinergia institucional, optimizar el uso de recursos y consolidar una estrategia unificada en materia de inversiones, innovación, exportaciones y competitividad provincial.

El decreto garantiza la reubicación del personal y la reasignación de bienes y recursos materiales a los nuevos entes autárquicos, que actuarán como continuadores legales de las agencias actuales.

Los ministerios de Gobierno y de Economía y Gestión Pública serán los encargados de implementar las medidas necesarias para concretar el proceso de disolución, liquidación y constitución de los nuevos organismos, con la intervención de la Fiscalía de Estado.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Gestión Pública estará facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes, con el fin de asegurar la plena ejecución del decreto y la continuidad de los servicios.